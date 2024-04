VIDEO hoy en directo: Calcularon mal los ayatolas iraníes la respuesta de Israel

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 14:00, hora de Florida 13:00

Las presiones internacionales para que Israel no responda al ataque de los ayatolas contra la población civil de Israel no ha dado el resultado que deseaban muchos ¿Cederá Israel a las presiones de sus aliados para que no responda a Irán? ¿Qué va a pasar con la Operación Rafah? ¿Han calculado mal los ayatolas iraníes la inevitable respuesta de Israel? ¿Qué pretendía Irán al atacar con toda su incontrolable e inestable material bélico de drones, cohetes o misiles? Los malos cálculos de los ayatolas han traído sobre Irán los juicios en la tierra y los Juicios de los Cielos ¿Cuándo? En cualquier momento incluso mientras estamos redactando o leyendo estás líneas. Hoy en directo un programa que lo hacemos entre todos los que apoyamos la buena causa del Pueblo de Israel.