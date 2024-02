VIDEO en directo hoy: La redada del siglo en Gaza – Los terroristas de Hamás escondidos en hospitales

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

La situación en Gaza es caótica hasta el punto de que los terroristas de Hamás se esconden en los hospitales disfrazados de médicos y resto de personal sanitario, pero ¿existe un sistema sanitario en Gaza? No, nunca lo ha existido. Lo único que hay en la Gaza de Hamás es un sistema de satanás, no un sistema de sanidad.

La Operación de Rafah está dando sus frutos, aunque aun no ha llegado lo peor para los terroristas de Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel están limpiando el “sistema sanitario de Gaza” empezando por los médicos, enfermeros, celadores, conductores de ambulancias y el resto de personal sanitario que está totalmente infiltrado por los miembros de Hamás.

¿Cómo se han desarrollado las detenciones en los hospitales de Gaza? ¿Quiénes son los infiltrados de Hamás? ¿Qué están contando, entiéndase cantando, los buitres de Hamás? Todo esto con el mayor de los respetos a los buitres. Un programa en directo que pretende ofrecer análisis luminoso para tiempos oscuros.

