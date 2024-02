Usurpador!!!!!!!

–Antes de Israel, había un mandato británico, no un estado palestino.

-Antes del Mandato Británico, existía el Imperio Otomano, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Otomano, existía el estado islámico de los mamelucos de Egipto, no un estado palestino.

-Antes del estado islámico de los mamelucos de Egipto, existía el Imperio árabe-kurdo ayubí, no un estado palestino.

-Godofredo IV de Boulogne, conocido como Godofredo de Bouillon, conquistador de Jerusalén en 1099

-Antes del Imperio ayubí, existía el Reino franco y cristiano de Jerusalén, no un estado palestino.

-Antes del Reino de Jerusalén, existía el imperio omeya y fatimí, no un estado palestino.

-Antes de los imperios omeya y fatimí, existía el imperio bizantino, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Bizantino, existían los sasánidas, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Sasánida, existía el Imperio Bizantino, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Bizantino, existía el Imperio Romano, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Romano, existía el estado hasmoneo, no un estado palestino.

-Antes del estado hasmoneo, existía el seléucida, no un estado palestino.

-Antes del imperio seléucida, existía el imperio de Alejandro el Grande, no un estado palestino.

-Antes del imperio de Alejandro Magno, existía el imperio persa, no un estado palestino.

-Antes del imperio persa, existía el imperio babilónico, no un estado palestino.

-Antes del Imperio Babilónico, existían los Reinos de Israel y Judá, no un estado palestino.

-Antes de los Reinos de Israel y Judá, existía el Reino de Israel, no un estado palestino.

-Antes del reino de Israel, existía la teocracia de las doce tribus de Israel, no un estado palestino.

-Antes de la teocracia de las doce tribus de Israel, había una aglomeración de ciudades-reinos cananeos independientes, no un estado palestino.

En realidad, en este pedazo de tierra ha habido de todo, EXCEPTO UN ESTADO PALESTINO.

Recibido el texto como comentario del Sr. Samuel Schwartz

