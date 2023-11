“Una operación contra Hamás en el Hospital Shifa de Gaza es inevitable y EEUU debe apoyarla”, dice un reconocido exgeneral israelí

7 noviembre, 2023

Giora Eiland explicó que el enclave costero es “el lugar más fortificado de la historia de la humanidad, con la mejor tecnología iraní y miles de millones invertidos”

El general (retirado) Giora Eiland, exjefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, manifestó que no ve otra opción que un ataque al hospital Shifa, el principal nosocomio de Gaza, donde el grupo de Hamás cuenta con una importante base de operaciones y una formidable red de túneles.

Eiland apuntó durante una entrevista ofrecida al Canal 12 de la televisión que espera que Estados Unidos tenga en claro que debe apoyar esa acción, incluso si mueren miles de civiles, que actualmente están operando en la práctica como escudos humanos de Hamás.

Eiland destacó su aprecio por el apoyo estadounidense a Israel en la guerra para destruir las capacidades militares de Hamas en Gaza, pero afirmó que Washington no está comprendiendo que “Gaza no es Mosul y no se parece a las áreas donde se combatió al Estado Islámico… Es el lugar más fortificado de la historia de la humanidad, con lo mejor de la tecnología iraní y miles de millones invertidos”.

Los estadounidenses también hablan de Gaza “como si en Gaza hubiera Hamás, gente mala y civiles, que son inocentes y necesitan ser salvados”, explicó Eiland. “Esa no es la realidad en Gaza. Gaza es en gran medida un Estado nazi, en el que han logrado reclutar a toda la sociedad civil para apoyar la lucha contra Israel. Una de cada dos casas de Gaza cuenta con una boca de entrada a los túneles subterráneos. Se trata de casas de particulares privadas. Todos los directores de hospitales y escuelas son empleados de Hamás. Se trata de un gran esfuerzo de parte de todos los habitantes de Gaza contra Israel”, aseveró el general de la reserva. «Están unidos en torno a su dirigencia, no en oposición a la misma».

A largo plazo, por el bien de Israel y Estados Unidos, expresó Eiland, “no sólo necesitamos alcanzar un logro real allí, sino que ese logro tiene que resonar de la siguiente manera: esto es lo que les sucede a quienes cometen una masacre contra el Estado de Israel”.

De ser así, las actuales “fotografías muy duras [de Gaza] y la presión internacional a corto plazo se traducirán a largo plazo en una considerable admiración por Israel”, sostiene Eiland. “Y si es no para la admiración, al menos para el respeto. Y en Medio Oriente, la palabra ‘respeto’ se refiere sólo a aquellos que saben cómo usar el poder y no tienen reservas al respecto”.

Eiland instó a Estados Unidos a “no caer en la trampa que los jordanos, los egipcios y los sauditas están diciendo… ‘Oy, oy, oy, esto es terrible, presionen a Israel’. Lo han estado haciendo durante más de veinte años”.

Eiland, que actualmente se desempeña como asesor del ministro de Defensa, Yoav Gallant, pero no en los temas claves de la guerra, aseveró que los oficiales militares estadounidenses cada vez más «entienden lo que estoy diciendo. Entienden que, para los intereses de Estados Unidos, si quieren respeto por los estadounidenses, entonces Israel debe crear algún tipo de… efecto [en Gaza] que haga que todos les tengan miedo”.Al señalar la visita a Israel del director de la CIA, Bill Burns, Eiland manifestó: “Espero que le haya explicado esto. Y si existe la intención de una acción militar en el [Hospital] Shifa, que creo que es inevitable, espero que el jefe de la CIA reciba la explicación de por qué esto es necesario y por qué Estados Unidos debe, en última instancia, respaldar incluso una operación como esta, inclusive si después hay miles de cadáveres de civiles en las calles”.