Una nueva guerra existencial – Parte II: La guerra ha cambiado y el concepto de seguridad israelí debe cambiar con ella

El jefe del Estado Mayor, teniente general Herzi Halevi, dialoga con soldados de la reserva en la Franja de Gaza

Por el Gen. (de la reserva) Gershon Hacohen

En la mañana del 7 de octubre de 2023, el concepto de seguridad estratégica israelí colapsó, marcando el final de una era de treinta años desde los Acuerdos de Oslo. Con la fuerza impactante de un terremoto, un concepto cultural que tenía sus raíces plantadas en el sueño de la paz, y en la ilusión de que el Estado de Israel podía aspirar a convertirse en una especie de Dinamarca, se desintegró por completo. Para que Israel logre la victoria en la guerra con Hamás, tendrá que adaptar su concepto de seguridad para reflejar una comprensión nueva y más profunda de la percepción que tiene el enemigo de la naturaleza de su lucha con Israel.

Tras el 7 de octubre, el Estado de Israel, su sociedad y todas sus instituciones se encuentran en una encrucijada crítica. Uno de los caminos a seguir exige una investigación y un examen exhaustivos de todo lo que falló ese día para poder hacer las correcciones necesarias. El segundo camino dirige a Israel hacia una investigación integral en todas las dimensiones e insta a la formulación de una narrativa nacional nueva y actualizada frente al desafío existencial. La pregunta es ¿cuál de los dos caminos vale la pena seguir?

Este artículo está dividido en tres partes. El primero examina las raíces del fracaso del 7 de octubre y la percepción que Israel tiene de la lucha en el bando opuesto. Este, el segundo artículo, describe las formas en que la percepción de la seguridad israelí debe evolucionar para proporcionar una respuesta adecuada a la percepción de la lucha del lado opuesto. El tercero presentará los componentes de la visión nacional y los principios de acción que asegurarán la existencia del Estado de Israel frente a las amenazas emergentes.

La audacia de Israel en su ataque terrestre como un logro en sí mismo

Hay expertos y comentaristas que examinan con escepticismo los logros de la guerra actual. No niegan los logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el combate profundo en Gaza, que está incorporando una coordinación sin precedentes de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas. Sin embargo, advierten contra el entusiasmo excesivo por los logros tácticos, señalando que la organización Hamás, sus líderes y sus combatientes aún no han sido derrotados. Señalan que en esta etapa todavía no está claro cómo integrar todos los logros de las FDI en un éxito estratégico tangible. En la historia de la guerra, hay ejemplos claros, como el ejército estadounidense en Vietnam, de ejércitos que ganaron batallas pero perdieron la guerra. La guerra es un fenómeno complejo e inmanejable.

Y, sin embargo, a pesar de la incertidumbre sobre la continuación de la guerra, sus resultados y las implicaciones para la seguridad futura del Estado de Israel, en el momento en que las FDI lanzaron un ataque terrestre en lo profundo de la ciudad de Gaza el viernes 27 de octubre, cruzaron el Rubicón de aprehensión israelí de décadas de antigüedad, lo que constituye un logro significativo en sí mismo.

En ocasiones, nuestros adversarios, comprendiendo nuestra situación, han señalado nuestras complejidades internas. Por ejemplo, en una entrevista hace 14 años, Bashar al-Assad describió la situación de Israel de esta manera:

Israel se vuelve más fuerte militarmente a medida que pasa el tiempo… Tiene más capacidad destructiva pero menos capacidad para lograr objetivos militares y, en consecuencia, menos capacidad para lograr objetivos políticos. Por lo tanto, va de fracaso en fracaso… Hoy en día, no existe ningún sistema israelí en los territorios del otro lado. Es un principio estratégico. Hoy, el sistema de Israel está «adentro». Entonces el mapa ha cambiado. Israel no sabe cómo lidiar con este mapa. (Alaspir, 25 de marzo de 2009)

La ansiedad de los dirigentes israelíes en las últimas décadas respecto del despliegue de fuerzas terrestres en territorio enemigo representa una crisis en la percepción de seguridad israelí. Refleja el miedo a las incertidumbres asociadas con la entrada en una guerra, que inherentemente implica un paso hacia lo desconocido. En la encrucijada en la que se toma la decisión de lanzar una operación ofensiva con fuerzas terrestres, el nivel político se ha mostrado reacio a tomar una medida potencialmente tan complicada que podría significar una pérdida de control que llevaría a no lograr el fin deseado.

Esta dinámica problemática fue evidente en la Operación Plomo Fundido a finales de 2008. Surgió una disputa entre el primer ministro Ehud Olmert, que estaba presionando para que se tomara una medida decisiva contra Hamás, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, que buscaba concluir la operación antes de que la situación se agravara hacia lo desconocido. En este conflicto prevalecieron el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

El deseo de evitar una guerra terrestre extensa y prolongada está profundamente arraigado en la cultura israelí. A pesar de las numerosas innovaciones tecnológicas en los equipos de guerra terrestre, la guerra terrestre continúa encarnando la naturaleza fundamental de la guerra, ya que tuvo sus raíces en la era industrial. Es una actividad masiva que implica fricción física con el terreno y las fuerzas enemigas, principalmente de forma mecanizada. Se trata de enfrentamientos en el polvo, el barro y las trincheras. A una sociedad inmersa en la era de la alta tecnología y la información no le resulta fácil invertir en la fricción física de la guerra terrestre.

Siendo este el caso, la audacia de los líderes de las FDI y el Gabinete de Guerra de desplegar las FDI para un ataque profundo en el terreno urbano densamente poblado, confinado y fortificado de Gaza, tanto por encima como por debajo de la tierra, con una intensidad nunca antes vista, ni siquiera en la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra el Estado Islámico (ISIS) en Mosul, debe reconocerse como un logro de importancia estratégica. Como en una peregrinación, donde el viaje es tan importante como el destino, la ruta audaz y decidida tomada por las fuerzas de las FDI en su camino hacia el logro de los objetivos de esta guerra tiene un significado propio.

Por encima de todo, la decisión de centrar el ataque en los principales activos del gobierno de Hamás en Gaza demuestra la importancia del entorno urbano para Hamás. El entorno denso y urbanizado desempeña un papel central como una especie de útero cultural y religioso para la organización. El profesor Yuval Portugali, en su nuevo libro titulado La Segunda Revolución Urbana, aborda el aspecto cultural de la guerra que se centra en el corazón de las ciudades, llamándolo la «urbanización de la guerra».

Es cierto que en las guerras del siglo pasado, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, las ciudades se convirtieron en campos de batalla. Sin embargo, la guerra urbana era sólo una parte del esfuerzo bélico general. En la guerra librada por las FDI en el corazón de Gaza, la propia ciudad, con sus ricas instituciones culturales y religiosas, sirve tanto de frente como de punto focal del conflicto. La capacidad de las FDI para operar con éxito en el corazón de la ciudad debe considerarse como un logro integral del más alto nivel.

¿Por qué se prolonga la guerra y qué debería enseñarnos esta prolongación sobre la percepción de seguridad de Israel?

Los dirigentes políticos y militares entendieron claramente que se dirigían a una guerra prolongada y así lo declararon desde el principio. Sin embargo, el público, incluidos los veteranos de guerras israelíes anteriores, está luchando por comprender por qué esta guerra debe durar más que cualquier otra guerra que el país haya experimentado desde la Guerra de Independencia.

Cuando Ben Gurion formuló la percepción de seguridad israelí, reconoció la debilidad fundamental del Estado de Israel en términos de su capacidad para resistir una guerra prolongada. En consecuencia, esperaba que las FDI ganaran las guerras de manera decisiva y rápida, y desarrolló una fuerza de ataque ofensiva con la directiva de transferir cualquier conflicto al territorio enemigo lo más rápido posible. Esta perspectiva fue elaborada por el general Israel Tal en su libro Seguridad nacional: pocos contra muchos.

La necesidad israelí de poner fin rápidamente a las guerras se entendió claramente y se integró efectivamente en la percepción de la guerra desarrollada por Hezbollah y Hamás, con el respaldo de Irán. Formularon un concepto de guerra que tiene como objetivo negar rápidamente las capacidades decisivas de Israel. Su concepto se basa en dos componentes sistémicos. El primero es un sistema de cohetes generalizado que cubre toda la profundidad de la zona, lo que permite continuar con disparos efectivos contra el territorio israelí durante un período prolongado, incluso después de la penetración de las FDI en amplias zonas del territorio enemigo. El segundo se basa en densas líneas defensivas que contienen obstáculos y explosivos, tanto en la superficie como bajo tierra, en el corazón de las zonas urbanizadas de ciudades y pueblos. En estas condiciones, un avance rápido hacia el territorio enemigo se convierte en una tarea muy compleja.

En conflictos como el Sinaí y la Guerra de los Seis Días, después de romper la primera línea defensiva, las fuerzas blindadas de las FDI entraron en el territorio enemigo, utilizando maniobrabilidad y velocidad, y tomaron decisiones rápidas. El conflicto actual refleja la forma en que Hamás y otras organizaciones terroristas han aprendido de esas guerras y han ajustado sus estrategias defensivas. El sistema de defensa que han desarrollado es diferente del utilizado tradicionalmente en la guerra en el desierto.

El enemigo realizó cambios importantes en sus métodos de mando y control. La organización de la guerra de Hezbollah y Hamás tiende a ser descentralizada, lo que permite que cada núcleo de combate local luche de forma independiente incluso sin órdenes. En guerras pasadas, los ataques de las FDI a los centros de mando y control tuvieron un impacto directo en el debilitamiento del enemigo, pero ese ya no es el caso.

Durante años, la guerra se ha centrado en las zonas urbanas, especialmente en el caso de las redes locales organizadas de Hamás. En la Operación Sinaí en 1956, una unidad de fuerzas especiales relativamente pequeña (un batallón de reconocimiento de la 37.ª División) entró en la Franja de Gaza, seguida por una infantería de reserva que llegó en autobuses (la 11° Brigada de la Reserva) que conquistó toda la Franja de Gaza en un rápido movimiento. Tras la rendición del comandante egipcio al general de brigada de las FDI Asaf Simhoni, los soldados egipcios no locales abandonaron la zona o se rindieron. Acontecimientos similares ocurrieron en la Guerra de los Seis Días, donde las fuerzas egipcias llegaron desde las regiones del Delta y el Nilo de Egipto como fuerza expedicionaria.

En contraste, en el conflicto actual en la Franja de Gaza, la fuerza militar del enemigo está organizada en batallones y brigadas compuestas por residentes locales. El Batallón Shejaiya, por ejemplo, está formado por combatientes y comandantes de la región de Shejaiya, mientras que la Brigada Khan Yunis está formada por habitantes de Khan Yunis. Este patrón se repite en toda la Franja de Gaza. Incluso dentro de la jerarquía de mando, los vínculos locales son significativos. Cuando las fuerzas de las FDI penetran profundamente en el territorio, los combatientes de Hamás, que son locales, pueden abandonar sus posiciones y mezclarse fácilmente con la población, listos para resurgir cuando se presente la oportunidad. Esta es la razón por la cual las operaciones para despejar la Franja de Gaza o para combatir a Hezbollah en el sur del Líbano requieren un amplio despliegue de fuerzas y duración prolongada.

Otro cambio significativo está incrustado en la conciencia religiosa yihadista que motiva a las fuerzas acumuladas en las últimas décadas para combatir al Estado de Israel. Reflexionando sobre la derrota de los ejércitos árabes en junio de 1967, Khaled al Qaradawi dijo: «Volver a la fe y izar la bandera de la yihad es vital en cada batalla, pero particularmente crucial contra el sionismo global porque los sionistas fortalecen a sus soldados con fe y sueños religiosos». (Uriya Shavit y Ofir Winter, Enemigos de mis enemigos, 2013, p. 88).

Con este espíritu, Abdullah Azzam, nacido en un pueblo cercano a Yenín, lideró la lucha de los muyahidines en Afganistán. Inspirado en esto, el movimiento Hamás se estableció dos días después del estallido de la Primera Intifada en diciembre de 1987. Cuando las FDI se enfrentan a Hamás y Hezbollah, se topan con combatientes islámicos que son creyentes, lo que presenta un desafío no reconocido anteriormente.

Para formular la nueva percepción estratégica israelí, será esencial examinar las razones para prolongar la guerra actual y la naturaleza de las amenazas actuales al Estado de Israel. En este esfuerzo será necesario deshacerse del concepto de retirada. Ese concepto todavía lo mantienen ex altos funcionarios de seguridad que sostienen que las FDI, con su superioridad tecnológica, siempre pueden volver a los patrones de victoria de la Guerra de los Seis Días, como si la superioridad tecnológica de las FDI significara que pueden prescindir de la necesidad de profundidad territorial y ganar rápidamente incluso más allá de las fronteras de 1967. Las FDI no se han debilitado desde junio de 1967, pero los enemigos de Israel han cambiado. Han evolucionado creativamente y son mucho más fuertes. Esto tiene implicaciones vitales para el futuro del Estado de Israel.

La victoria dependerá de los acuerdos de posguerra y del fin del concepto de retirada israelí del territorio.

Se ha formado una coalición israelí sin precedentes que insiste en continuar la guerra hasta que se logren sus objetivos. Izquierdistas como los líderes de la Iniciativa de Ginebra para una solución de dos Estados, como el coronel Shaul Arieli, están expresando esta demanda. Sin embargo, a pesar de su urgencia, el compromiso nacionalista con la guerra contra Hamás es de corto plazo. Surgió en respuesta a una grave emergencia y parece ser una situación temporal hasta la inevitable victoria de Israel. Es dudoso que indique una dirección sociopolítica para el futuro. Sólo el tiempo dirá.

Aquellos que van a la vanguardia durante la crisis reúnen un gran apoyo y unen las filas de los combatientes. Pero fuera del campo de batalla, este espíritu no parece influir en los líderes del discurso sociopolítico. El compromiso con la guerra, con toda su urgencia, se basa en sueños israelíes contradictorios que siguen resistiéndose a un acuerdo. Los defensores de una solución de dos Estados, incluido Yossi Beilin y otros, ven la guerra contra Hamás como una oportunidad histórica para hacer avanzar su visión. En su opinión, la desaparición del gobierno de Hamás significará la eliminación de un obstáculo que impide la implementación del plan de dos Estados. Su renovado impulso para el plan, que implica amplias retiradas israelíes en Cisjordania e incluso el desmantelamiento de asentamientos, se alinea con las expectativas de la Administración estadounidense.

El apoyo de exfuncionarios del establishment de seguridad a la idea de dos Estados se ha basado y sigue basándose en el supuesto de que incluso en una retirada a las fronteras de 1967, Israel podrá defender su soberanía y la seguridad de sus habitantes con sus propias fuerzas. Desde un punto de vista «profesional», han sostenido durante décadas que las FDI siempre podrán garantizar la seguridad de Israel incluso después de las retiradas. Por ejemplo, el teniente general (de la reserva) Dan Halutz, en su artículo criticando la demanda del Gobierno de Netanyahu de «fronteras defendibles», dijo: «Las FDI pueden defender cualquier frontera definida por el liderazgo político. Cabe mencionar que la mayor victoria militar (después de la Guerra de Independencia) se logró en 1967, desde la línea fronteriza presentada hoy por la dirección gubernamental como indefendible…” (Yedioth Ahronoth, 16 de enero de 2015).

Antes del plan de retirada de la Franja de Gaza en la primavera de 2006, en un diálogo con Ari Shavit, Haim Ramon hizo una declaración sorprendente: «Creo que habrá calma (después de la retirada), pero supongamos que habrá guerra . ¿Qué tipo de guerra será? ¿Las FDI con todas sus capacidades contra 3.000-4.000 miembros de Hamás armados sin nada? Si los palestinos representan alguna amenaza, conquistaré Cisjordania en 24 horas. ¿Y cómo sé eso? Porque eso es lo que hice en la operación ‘Escudo Defensivo’… reconquisté el territorio y derroqué a la Autoridad Palestina en un día». (Haaretz, 18 de junio de 2006)

El enfoque de los partidarios de la retirada tiene un marco conceptual construido sobre cuatro principios:

La separación territorial y la evacuación de asentamientos, junto con la definición de fronteras, reducirán los puntos de fricción y generarán una tendencia hacia la estabilidad. Al igual que el embajador Martin Indyk, citan el proverbio: «Buenas cercas hacen buenos vecinos». Si la estabilidad se ve socavada hasta el punto de generar amenazas intolerables a la seguridad, los dirigentes políticos pueden tomar la decisión necesaria y desplegar las FDI para contrarrestar la amenaza en las profundidades del territorio del que se retiraron. La retirada israelí del territorio ocupado, junto con el consentimiento de la comunidad internacional para reconocer el fin de la ocupación, proporcionará a Israel legitimidad internacional para una acción militar en caso de que sea necesaria. Con su duradera superioridad, las FDI pueden afrontar el desafío y lograr una victoria decisiva en unos pocos días.

La guerra que estalló el 7 de octubre demuestra que estas suposiciones son erróneas hasta la médula. La valla especial de seguridad en la Franja de Gaza no impidió la guerra y ni siquiera retrasó el rápido ataque de Hamás. El proceso de toma de decisiones del Gobierno israelí para lanzar una ofensiva fue difícil y complejo. La gran confusión en torno al frente norte también mostró cuán difícil es para los dirigentes decidir pasar a la ofensiva. La legitimidad internacional prometida está lejos de hacerse realidad -de hecho, todo lo contrario- y, sobre todo, las FDI no tienen forma de lograr una victoria rápida.

La victoria requerirá una guerra larga y prolongada que estará llena de dificultades y complejidades. Altos funcionarios de seguridad que apoyan la solución de dos Estados argumentan que el Estado palestino que surgirá en Cisjordania será frágil. Pero en vista de los cambios que se han producido en el fenómeno de los conflictos armados en las zonas de guerra en todo el mundo y especialmente en la Franja de Gaza, como lo demuestra la resistencia de Hamás, esta promesa es hueca.

Durante más de una década, he estado luchando con los partidarios de la retirada, intentando presentar su perspectiva como distante y peligrosa. Basé mis argumentos en una investigación exhaustiva publicada en el Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat en enero de 2019 bajo el título: «Retirada del Área C de Judea y Samaria: una amenaza existencial».

Esa investigación esbozó los fundamentos de un escenario como el repentino ataque de Hamás en la mañana del 7 de octubre. Se refería a la doctrina de guerra desarrollada intencionalmente por Hezbollah y Hamás bajo la influencia iraní. Mis afirmaciones se basan en un análisis de las características de la nueva forma de guerra que ha surgido en el siglo XXI, enfatizando la necesidad crítica de profundidad territorial en la defensa. Los cambios en el fenómeno de la guerra, en particular los adoptados a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, presentan consideraciones adicionales que indican la necesidad del control israelí sobre territorios vitales en Judea, Samaria y el Valle del Jordán.

La realidad cambiante desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre en Gaza y en la frontera norte representa una demostración práctica de mis afirmaciones en esta investigación. Dados los cambios en la guerra moderna, los defensores de la retirada parecen estar sufriendo una sobreestimación crónica de las capacidades de las FDI y una subestimación igualmente peligrosa de las capacidades de los enemigos.

La fortaleza percibida de las FDI, según su evaluación, les lleva a creer que las FDI siempre podrán repetir sus grandes logros, como el de junio de 1967. Pero, en esencia, la guerra de 1967 fue el último enfrentamiento militar en desarrollarse siguiendo los lineamientos de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el mundo de la guerra ha cambiado por completo. Buscar una victoria siguiendo patrones obsoletos es como pedir que el Mar Rojo se divida nuevamente.

Fuente: BESA – The Begin Sadat Center for Strategic Studies

El General de División (retirado) Gershon Hacohen es investigador senior en el Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos. Sirvió en las FDI durante 42 años. Estuvo al mando de tropas en batallas con Egipto y Siria. Previamente fue comandante de cuerpos y Escuelas Militares de las FDI.

