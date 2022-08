Un presentador británico descubre en vivo que un familiar suyo vivió con Ana Frank

14 agosto, 2022

El programa de genealogía de la BBC investiga la historia de la estrella de "Great British Bake Off" Matt Lucas, quien encuentra la habitación alquilada de la prima de su abuela en la casa de Frank en Ámsterdam.

El actor cómico judío y presentador de “Great British Bake Off” Matt Lucas encontró un nombre muy familiar mientras investigaba la historia de su familia. Lo hizo en “Who Do You Think You Are?” de la cadena BBC.

En un capítulo del programa de genealogía que se emitió el 16 de junio, Lucas se dio cuenta que Werner Goldschmidt, el primo de su abuela, le había alquilado una habitación a los Frank. Él vivía todavía en su departamento en Ámsterdam con ellos cuando se escondieron en 1942.

Mencionado en el diario de Ana Frank, en un clip de YouTube, Lucas lee una entrada del mismo que Frank escribió el 8 de julio de 1942. Allí describe a Goldschmidt como un divorciado reciente que daba vueltas en la casa en las noches.

“Habría leído este diario cuando era más joven y nunca me di cuenta de que estaba hablando de un pariente mío”, dijo Lucas. Él solamente sabía que algunos de sus familiares fallecieron en los campos de concentración nazis.

Lucas se crio en una sinagoga reformista de Londres, aunque sus padres provenían de familias ortodoxas tradicionales. Y él amplía su identidad judía en sus memorias, “Little Me: My life from AZ”, el cual tiene un episodio “J”, para judíos.