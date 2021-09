Un misil antiaéreo cruzó Israel y explotó en el mar: Estruendos en el área de Tel Aviv tras un ataque en Siria

3 septiembre, 2021

Aviones de combate israelíes llevaron a cabo un ataque en las inmediaciones de Damasco, en las primeras horas del viernes, según la televisión estatal siria.

Poco después se escucharon explosiones en la zona metropolitana de Tel Aviv.

Las explosiones fueron provocadas por un misil lanzado por la defensa antiaérea siria que atravesó los cielos de Israel antes de explotar sobre el Mar Mediterráneo, según el reporte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

No se escucharon las sirenas antiaéreas porque el sistema de alarmas no son activados cuando los proyectiles se dirigen hacia las zonas que no están pobladas.

No se registraron heridos o daños materiales en el territorio israelí.

“Esta mañana, habitantes del centro del país encontraron varios fragmentos de misiles en el suelo. Los fragmentos fueron recolectados por la Policía de Israel. Agradecemos a los habitantes por su conciencia y les pedimos que no toquen esos fragmentos”, apuntó el portavoz militar.

More shrapnel found in northern Tel Aviv



(Pics: @OriElmakayes and Kan 11) pic.twitter.com/kqzRdXnemh — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 3, 2021

Los medios estatales sirios dijeron que los misiles israelíes fueron lanzados desde la zona del Líbano hacia la capital Damasco, pero alegaron que la mayoría de ellos fueron derribados en el aire por las defensas antiaéreas.

Poco más tarde, los habitantes de Tel Aviv escucharon al menos una explosión, provocada por el estruendo del misil antiaéreo que estalló por encima del Mar Mediterréneo.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización de la oposición que tiene su sede en Londres, pero que cuenta con una vasta red de activistas en el terreno, dijo que el blanco de los presuntos ataques aéreos israelíes fueron los centros de desarrollos de armas usados por las milicias chiís dirigidas por Irán, situados en las cercanías de Damasco.

En el pasado, las defensas antiaéreas sirias han derribado accidentalmente un avión militar ruso y también alcanzaron la isla de Chipre por error, al intentar de desbaratar presuntos ataques aéreos israelíes.