Un israelí fue secuestrado en Etiopía

12 julio, 2023

Un ciudadano israelí ha sido secuestrado recientemente en Etiopía, informó el Ministerio de Exteriores de Israel, que dijo estar cooperando con la Interpol y las fuerzas de seguridad locales para conseguir que sea liberado cuánto antes.

«Un ciudadano israelí fue secuestrado durante su estancia en Etiopía en la región de Gondar», declaró un portavoz de Exteriores en un comunicado, en el que no concretó la identidad del secuestrado ni las circunstancias ni el grupo que le ha capturado.



Ante ello, «el cónsul de Israel en Etiopía está en contacto con las autoridades de seguridad locales para lograr la liberación del ciudadano israelí lo antes posible, sano y salvo», agregó al misma fuente.



Según los reportes, se ha contactado ya con los secuestradores, que habrían exigido un pago de dinero para su rescate.



Este es el segundo ciudadano israelí secuestrado los últimos meses tras el caso de Elizabeth Tsurkov, una académica e investigadora rehén en Irak desde marzo y que estaría bajo cautiverio de Kataeb Hizbulá, milicia chií iraquí, según dijo la oficina del primer ministro israelí la semana pasada.



Tras ello, Irak abrió una investigación oficial sobre su paradero pocos días después de que Israel anunciara su desaparición hace tres meses en Bagdad.



Tsurkov, quien posee las nacionalidades israelí y rusa, es una respetada analista sobre Siria y Oriente Medio y visitó Irak con su pasaporte ruso como parte de su trabajo de doctorado e investigación académica para la Universidad estadounidense de Princeton.



Israel no mantiene relaciones oficiales con Irak y no se conoce que mantengan contacto directo, además de que la entrada de ciudadanos israelíes en Irak está prohibida.



Un alto funcionario israelí dijo que Tsurkov «no es en absoluto miembro del Mosad», la agencia de inteligencia israelí, refutando así rumores que han surgido en medios árabes. EFE