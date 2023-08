Un informe de la ADL examina el antisemitismo y el prejuicio antiisraelí en la política europea de izquierda

9 agosto, 2023

El estudio aborda cómo influye el antisionismo en la izquierda política en Francia, Alemania, España y el Reino Unido.

Las expresiones de prejuicio antiisraelí de las organizaciones políticas de izquierda en cuatro democracias europeas se han convertido en antisemitismo e incluso en ataques violentos contra las comunidades judías locales, según una nueva evaluación sobre cuatro países realizada por la Liga Antidifamación (ADL) con contribuciones de organizaciones europeas asociadas.

El informe, «Antisemitism and Radical Anti-Israel Bias on the Political Left in Europe» (Antisemitismo y prejuicio radical contra Israel en la izquierda política europea), analiza el antisemitismo y antisionismo de individuos y movimientos asociados a organizaciones políticas de izquierda en Francia, Alemania, España y el Reino Unido, así como ejemplos similares en Estados Unidos.

«No hay duda de que la retórica y la terminología antisionistas populares en los círculos de la izquierda europea están siendo adoptadas y explotadas cada vez más por algunos en la extrema izquierda política estadounidense», afirmó Marina Rosenberg, Vicepresidenta Sénior de Asuntos Internacionales de la ADL.

«Aunque el antisemitismo de individuos asociados con organizaciones políticas de izquierda generalmente es menos violento que la amenaza del antisemitismo de derecha, su creciente penetración en la corriente política dominante es profundamente preocupante», aseguró.

Con contribuciones de organizaciones asociadas, el informe de la ADL ofrece nuevas perspectivas sobre cómo las acciones antiisraelíes y los llamamientos al BDS (boicot, desinversión y sanciones) contra Israel son cada vez más comunes en los círculos políticos de izquierda en Europa. Su retórica influye y se inspira en algunos movimientos activistas de izquierda de Estados Unidos.

Contribuyeron a la evaluación TheCommunity Security Trust, la revista K., TheJews, Europe, the 21st Century, la Fundación Amadeu Antonio, y ACOM.

El informe también identifica temas antisemitas comunes que surgen de cada uno de los cuatro países, incluyendo afirmaciones de que las camarillas judías controlan la política y los medios de comunicación; trivialización del Holocausto; equiparación de Israel con el régimen nazi, y la falsa acusación de que las denuncias de antisemitismo se utilizan para silenciar las críticas a Israel.

«Este análisis recalca la necesidad de que la comunidad judía estadounidense y los partidarios de Israel en general presten mucha atención a las tendencias que se dan en Europa y permanezcan alerta ante la posibilidad de que se extiendan», dijo Rosenberg. «Esto es especialmente cierto cuando se trata de tendencias anti-Israel y antisionismo, donde hemos visto desdibujarse las líneas entre los ataques a Israel y los ataques a los judíos y la identidad judía».

El Dr. Dave Rich, Director de Política de Community Security Trust, dijo: «El Reino Unido ha experimentado cómo el antisemitismo en partes de la izquierda puede tener un profundo impacto en las comunidades judías y en la política en general, si se deja sin cuestionar y sin control. Esperamos que este informe contribuya a una comprensión más amplia de las principales ideas y temas de este tipo de antisemitismo, tanto en el Reino Unido como en otros lugares, para garantizar que ya no tenga ese espacio para crecer».

Por su parte, Stéphane Bou, redactor jefe de la revista «K.,TheJews, Europe, the 21st Century » declaró: «Hoy en día, en Francia, la comunidad judía enfrenta no solo el centenario antisemitismo de extrema derecha y el antisemitismo islamista de décadas, sino también un antisemitismo de izquierda en rápido crecimiento que incluye tanto antisionismo como el antisemitismo tradicional».

Tahera Ameer, Directora de Programas de la Fundación Amadeu Antonio, declaró: «El antisemitismo es un problema de toda la sociedad. Y también afecta a partes de la izquierda, donde particularmente el antisemitismo relacionado con Israel es un problema creciente que debemos encarar. Viejos mitos conspirativos cobran nueva vida en nombre de políticas supuestamente progresistas. Pero tampoco debemos olvidar que siempre ha habido críticas de izquierda al antisemitismo, lo cual debemos seguir apoyando y fomentando. Esto es esperanzador y ofrece la posibilidad de construir poderosas alianzas».

Finalmente, Ángel Mas, Presidente de ACOM, dijo: «Hace sesenta años, antes de la transición de España a la democracia, el antisemitismo mantenía sus formas clásicas y estaba claramente asociado a segmentos muy conservadores de la sociedad. Hoy, como en el resto de Europa, el antisemitismo tradicional, ahora disfrazado de antisionismo, predomina en todo el espectro de la izquierda política».