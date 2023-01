Un grupo de estudiantes de la Unión Europea demandó a Twitter por no combatir el antisemitismo

30 enero, 2023

La Unión Europea de Estudiantes Judíos de Bruselas y el grupo sin fines de lucro HateAid de Berlín anuncian una demanda contra la empresa por no cumplir su promesa de eliminar el discurso de odio.

La principal organización de estudiantes judíos de Europa denunció el mal manejo que hace Twitter del antisemitismo, la negación del Holocausto y otros discursos de odio.

La Unión Europea de Estudiantes Judíos de Bruselas y el grupo sin fines de lucro HateAid de Berlín anunciaron el miércoles que demandaron a Twitter en el Tribunal de Distrito de Berlín. Lo hicieron por no cumplir su propia promesa de eliminar el discurso de odio de la plataforma.

La medida se produce en el marco de otro Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Avital Grinberg, presidente de la EUJS, que representa a unos 160 mil estudiantes judíos europeos señaló que “el recuerdo de la Shoá no debe expresarse simplemente a través de discursos emotivos, sino también a través de posiciones claras, acciones resueltas y leyes protectoras”.

El anuncio de la demanda se realizó un día después de que Twitter reincorporó al negador del Holocausto estadounidense Nick Fuentes. Esta es la última de una serie de personas que publicaron material antisemita en la plataforma a las que se le permitió el regreso desde que Elon Musk comprara Twitter en 2022.

Su objetivo es doble: mover una montaña en las redes sociales y alentar a las víctimas del discurso de odio a hablar. Los seis casos, que se publicaron en los últimos tres meses, no se describieron para evitar darles más publicidad, dijeron los organizadores.

El hecho de que Twitter no responda adecuadamente a las quejas no significa que uno deba dejar de intentarlo, según la escritora y activista judía alemana Marina Weisband en la conferencia de prensa. Todos los usuarios de Twitter en todo el mundo aceptan los términos del servicio, “que está diseñado para proteger a los usuarios” del discurso de odio, dijo. Pero si Twitter no hace cumplir estos términos, ¿de qué valen?

“Sabemos que una demanda no es suficiente para hacer de Twitter un lugar perfecto”, Josephine Ballon, abogada principal de HateAid. “Sabemos que se necesita más que eso, pero estamos convencidos de que son precisamente este tipo de demandas las que pondrán nuevas herramientas” en manos de grupos minoritarios e individuos.