Siria confirma al menos 80 muertos y 240 heridos en el ataque contra una academia militar 

6 octubre, 2023

Al menos 80 personas murieron y otras 240 resultaron heridas en un ataque con drones durante una ceremonia de graduación en la Academia Militar de Homs, en el oeste de Siria.

Se trata de una de las acciones más letales contra una zona controlada por el Gobierno sirio en los últimos años, confirmó el ministro de Salud sirio, Hasan al Ghabash.



«En un balance preliminar, no definitivo, el número de mártires como consecuencia del atentado terrorista contra la Academia Militar de Homs alcanzó los 80, entre ellos 6 mujeres y 6 niños, y la cifra de heridos llegó a unos 240», dijo el ministro a la televisión oficial siria, quien no ofreció más detalles.



Fuentes oficiales indicaronque el ministro de Defensa sirio, Ali Mahmud Abbas, acudió a la ceremonia de graduación, pero dejó el lugar unos veinte minutos antes de que se produjera el ataque.



La acción se produjo en el momento en el que la ceremonia ya había terminado y los oficiales se estaban tomando fotos y saludándose, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas.



Entre las víctimas también hay familiares de los oficiales que se encontraban en la graduación, incluidos menores de edad.



El Gobierno sirio afirmó que este ataque fue llevado a cabo por «terroristas», un acto que consideró «sin precedentes», aunque hasta el momento ningún grupo ha asumido la autoría de esta acción, que ha tenido lugar lejos del radio de las acciones que realizan las facciones insurgentes contra posiciones del Ejército leal al presidente sirio, Bashar al Assad.



Damasco indicó que «responderá con toda la fuerza y determinación a estas organizaciones terroristas dondequiera que se encuentren hasta que sean completamente eliminadas».



El Gobierno sirio tiene el control total de Homs desde 2014, cuando los insurgentes se retiraron del centro en virtud de un acuerdo de tregua mediado por la ONU, ya que tras las protestas populares de 2011 se convirtió la ciudad en un feudo rebelde. EFE