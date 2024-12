Sinagogas en el centro de Israel: procesos inversos

por Dr. Israel Jamitovsky

En ciudades como Guivat Shmuel y especialmente en ciertas zonas de Petaj Tikva, asistimos a un fenómeno inusual. Hay sinagogas que no pueden albergar a toda la feligresía de dichos espacios. ¿Cómo explicar este fenómeno?

En ambas ciudades la población religiosa en su inmensa mayoría es sionista religiosa y se inserta en la clase media o clase media alta de la sociedad israelí. A groso modo, su tasa de natalidad oscila entre 4 a 5 hijos en tanto que la secular se acerca a 3 hijos. También hay que tomar en cuenta que la población tradicionalista creyente ha crecido en el sector askenazí(en el sefaradí siempre existió) por lo que también este colectivo también se hace presente en algunos de los servicios religiosos de los sábados y no solamente en los del Año Nuevo Hebreo y el Día del Perdón.

Se ha llegado a extremos como servicios religiosos que ante la falta de espacio, se celebran en centros comunitarios y educativos o el caso de un estimado amigo que me comentó que antes de adquirir la propiedad en la zona, compró su lugar en la sinagoga a la cual pertenece. Tanta demanda había.

Obviamente ciudades con fuerte presencia religiosa atrajeron inevitablemente a familias jóvenes, quienes vieron la posibilidad de desarrollar en su espacio, una vida espiritual más plena y rica.

Sinagogas que no dan abasto y otras que se vacían

A todo ello se registró otro proceso .Muchos padres y abuelos se han mudado y trasladado a Guivat Shmuel y Petaj Tikvá en pos de sus seres queridos, para precisamente residir cerca de sus hijos y nietos. Tómese en cuenta que este colectivo no viaja los sábados y en las festividades judías, e incluso en días de semana el tiempo que insume hoy en Israel trasladarse de una ciudad a otra por los atascos de tránsito, hay personas muy mayores que ya no manejan, etc.

Pero en este proceso aflora la otra cara de moneda. El traslado a estas ciudades con gran presencia nacional religiosa, conllevó que sinagogas en ciudades como Ramat-Gan, Guivataim e incluso en Tel-Aviv se clausuraran, se vaciaran o se debilitaran sensiblemente.

En este contexto, cabe de todos modos señalar que en Tel-Aviv se produjo un proceso interesante. Parte de estas sinagogas que se vaciaron en Tel-Aviv volvieron a funcionar por colectivos de jóvenes atraídos por la vida de esta ciudad y en especial por nuevos migrantes procedentes de Francia compuesto en su mayoría por sionistas religiosos así como tradicionalistas habituados a concurrir por lo menos a algunos de los servicios sabáticos. Un estudio que en su momento realizó un sociólogo israelí, evidenció que en Israel operan a distintos niveles 150 comunidades francófilas.

La solución de fondo, radica naturalmente en la construcción de nuevas sinagogas pero ello conlleva tiempo y no siempre existen suficientes predios. Por otro lado en ambas ciudades y especialmente en Petaj Tikvá se siguen construyendo a todo ritmo nuevos inmuebles destinados a vivienda, por lo que se estima que inevitablemente aumentará su población nacional religiosa. Un signo positivo y que puede reducir las secuelas de la actual coyuntura, es que ambas ciudades poseen intendentes muy dinámicos.

El problema no sólo existe en el espacio nacional-religioso de Israel. Un funcionario de una empresa constructora me señaló recientemente que en Bnei Brak-ciudad habitada en su mayoría por población ultraortodoxa- tampoco existen suficientes sinagogas para albergar a toda su feligresía.

Soluciones simplistas no existen y el tópico es espacialmente álgido en el Día del Perdón. En buena medida, hay que echar mano y recurrir a una mínima dosis de imaginación e imbuirse de muy buena voluntad. A título de ejemplo, hay sinagogas que también en los sábados al igual que en días de semana, hay servicios religiosos que comienzan a las 7 de la mañana en tanto que el servicio principal comienza alrededor de las 9 de la mañana, de tal suerte que toda la feligresía de esa misma sinagoga puede acceder, participar y concurrir sin problema alguno.

Por sobre todo, aquellos que conducen el timón de las distintas sinagogas de estas ciudades así como su feligresía más veterana, deben abrir no sólo sus puertas sino también sus corazones y tomar en consideración que esta numerosa presencia religiosa abre perspectivas y opciones para desplegar una encomiable y rica vida comunitaria