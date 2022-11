Sin fecha de vencimiento

24 noviembre, 2022

El 17 de noviembre de 2022 ocurría un lamentable suceso en la Franja de Gaza.

Elías Farache S.

Un edificio fue presa de las llamas, con saldo mortal de varios fallecidos, entre ellos más de siete niños al momento de redactar esta nota.

Israel, a través del ministro de la defensa en funciones, Benny Gantz, ofreció ayuda para atender a las víctimas. El edificio se encuentra en el área residencial del campo de refugiados de Jabalya, en Gaza, como se mencionó antes.

Acostumbrados a las noticias que vienen de Israel y el Medio Oriente, de Gaza en particular, llama la atención que el incidente no sea producto de algún ataque israelí en retaliación a algún atentado, o como medida preventiva, o en cualquier caso de circunstancia bélica que ocasiona daños colaterales. El resultado de víctimas no deja de ser lamentable y desconsolador, y refleja un drama de demasiado tiempo. Tiempo que se traduce en años… y en siete décadas y media.

Cuando se lee la nota con algo más de paciencia, lo que llama la atención es que se trata de una “zona residencial en un campo de refugiados”. ¿Qué clase de campo es este? ¿Qué clase de refugiados alberga? ¿Por qué hay campos de refugiados en Gaza, si la zona estuvo en manos de Egipto de 1948 a 1967, bajo gobierno militar israelí hasta el 2005, y bajo la jurisdicción exclusiva de las autoridades palestinas de Gaza desde el 2005, y no hay un solo israelí ni judío en toda Gaza? ¿Se impide o se impidió a los habitantes de los campos de refugiados reubicarse dentro de Gaza? ¿Cómo es eso de campos de refugiados que cumplen ya 75 años, con tres o cuatro generaciones de refugiados: abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos?

Nadie puede negar la complejidad del problema y drama palestino. El sufrimiento de una población sometida a varias situaciones complejas, entre ellas, la falta de visión y pragmatismo de una dirigencia que no ha querido negociar y obtener beneficios, quizá parciales, antes que seguir en un esquema de sufrimiento perpetuo. Un sufrimiento que no es cónsono con una descripción o denominación de “zona residencial de campo de refugiados”.

Existen campos de refugiados palestinos en Gaza, en Cisjordania, en El Líbano, en Jordania y en Siria. Es llamativo que población árabe musulmana de países con idioma e idiosincrasia común, no hayan sido capaces de absorber en los respectivos países a hermanos árabes. El término mismo de refugiado y de campos de refugiados, denota una temporalidad y una transitoriedad que no parece aplicar en el caso de los palestinos.

Es un hecho que las condiciones de los campos de refugiados no son buenas. Es un atenuante que existan zonas residenciales en algunos campos, pero la existencia misma de campos de refugiados y la misma condición de refugiado es degradante. La UNRWA se encarga de apoyar a estas personas y garantizarles ciertas condiciones de vida, salud y educación. Pero el resultado es la perpetuación de la condición, no la posibilidad de inserción en sociedades que les otorguen derechos ciudadanos, calidad de vida y acceso al progreso. ¿Acaso un regreso masivo a los territorios del Mandato Británico de 1948, en lo que hoy es Israel, ha de resolver el problema? La respuesta es evidente.

El Medio Oriente se caracteriza por la conservación del estado de las cosas, el fatídico “estatus quo” que muchas veces hace tanto daño. Uno de los puntos que nunca se resuelve en relación con el conflicto israelí-palestino, es el tema de los refugiados. Una y otra vez, los avances, sólidos o tenues, se trancan en este punto. Impera un cambio de enfoque, que permita avances y mejoras. Los Acuerdos de Abraham, firmados y en vigencia, demuestran que existen caminos alternos y positivos. Es, desde hace mucho tiempo, momento de transitarlos.

Este tema es permanente, eterno. Después de todo, a pesar de los atenuantes, los hechos históricos y los antecedentes que pudieran esgrimirse, los refugiados palestinos están sin fecha de vencimiento.

[email protected]