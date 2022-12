Shirley Schrift, más conocida como Shelley Winters 

17 diciembre, 2022

Shelley Winter (1920-2006) actriz estadounidense de cine, ganadora de dos premios Óscar como mejor actriz de reparto, por El diario de Ana Frank (1959) y A Patch of Blue (1965).

Participó en películas de géneros muy dispares; entre ellas se cuentan el western Winchester ’73 y el clásico Lolita (1962) de Stanley Kubrick. Uno de sus papeles más populares fue en 1977 en la película Pedro y el dragón Elliot, en la que interpretaba a una señora con pinta de bruja mala. Además, participó en la aclamada película La aventura del Poseidón.

Fue hija de Jonas Schrift, un diseñador de ropa masculina, y Rose Winter, una cantante. ​ Sus padres eran judíos, su padre emigró de Austria y su madre nació en St. Louis de padres austriacos. ​ Sus padres eran primos terceros.

Su familia se mudó a Brooklyn, Nueva York, cuando ella tenía 9 años,y creció en Queens, New York, también. ​ De joven, trabajó como modelo. Su hermana Blanche Schrift se casó con George Boroff, quien era dueño del Circle Theatre (ahora llamado El Centro Theatre) en Los Ángeles. A los 16 años, Winters volvió a Los Ángeles, California, ​ para más tarde retornar a Nueva York para estudiar actuación en The New School. ​

Winters estuvo casada cuatro veces. Sus maridos fueron:

Captain Mack Paul Mayer, con quien se casó el 29 de diciembre de 1942 en Brooklyn; ​ y se divorciaron en octubre de 1948. Mayer no pudo llevar correctamente el “estilo de vida hollywoodiense” de Shelley y quería un “ama de casa tradicional” como esposa. Winters llevó su anillo de bodas hasta la muerte de ella, y mantuvo su relación muy privada.

Vittorio Gassman, con quien se casó el 28 de abril de 1952 en Juárez; se divorciaron el 2 de junio de 1954. Tuvieron una hija: Vittoria, nacida el 14 de febrero de 1953, una físico que practica medicina interna en el Norwalk Hospital de Norwalk.

Anthony Franciosa, con quien se casó el 4 de mayo de 1957 y se divorciaron el 18 de noviembre de 1960.

Gerry DeFord, con quien se casó el 13 de enero de 2006. Horas antes de su muerte, Winters se casó con él, habiendo convivido juntos desde hacía 19 años.

Winters también tuvo un romance muy publicitado con Farley Granger que se convirtió en una amistad muy cercana. Protagonizó con él la película de 1951, ¡Behave Yourself!, como también la producción de 1957 de la novela de A. J. Cronin, Beyond This Place.

