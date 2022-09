Según un estudio israelí, las vacunas reducen los efectos prolongados de COVID-19 con una reducción del 80% en la dificultad respiratoria

8 septiembre, 2022

El hallazgo señala que los diez síntomas más comunes se redujeron en al menos un 50% entre las personas que recibieron al menos dos dosis.

Las vacunas contra el coronavirus bajan mucho la aparición del COVID-19 prolongado, según demostró una nueva investigación israelí. Los diez síntomas más comunes se redujeron en al menos un 50% entre las personas que recibieron al menos dos dosis. La reducción de dificultad respiratoria fue, por ejemplo, del 80% menos.

El estudio comparó a los israelíes que recibieron dos inyecciones de Pfizer con los que tienen una o ninguna. “Esta es realmente la guinda del pastel: un beneficio de la vacunación que no se anticipó”, le dijo a The Times of Israel Michael Edelstein, epidemiólogo de la Universidad de Bar Ilan que dirigió el estudio.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que la vacunación reduce la gravedad de la enfermedad de COVID-19”, agregó. “Estamos comenzando a ver evidencia de que hay aún más beneficios, a saber, protección contra síntomas prolongados de COVID-19 desagradables y, a veces, que alteran la vida. Así que ahora hay una razón adicional para vacunarse, si alguna vez la necesitó”.

Los participantes del análisis completaron encuestas con una variedad de preguntas sobre infecciones previas de la enfermedad, estado de vacunación y otro síntoma que experimenten. Los investigadores eran de la Facultad de Medicina Azrieli de Bar Ilan y sus hospitales afiliados en el norte de Israel: el Centro Médico Baruch Padeh, el Centro Médico Ziv y el Centro Médico Galilee.

La notificación de fatiga fue un 62% menor entre los inoculados, los dolores de cabeza fueron de un 50% menores, la debilidad de las extremidades un 62% y el dolor muscular persistente un 66%. Y Edelstein agregó que el estudio contribuye a la escasa información hasta la fecha sobre el impacto de la vacunación en la larga duración de la COVID-19.