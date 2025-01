Scholz alerta ante la “normalización del antisemitismo” y “el extremismo de derecha”

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, alertó ante la “normalización aterradora y alarmante” del “antisemitismo, el extremismo de derecha y las ideas nacionalistas”, en un acto celebrado en Fráncfort (oeste) con motivo del próximo aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz el próximo 27 de enero.



En “el antisemitismo, el extremismo de derecha y las ideas nacionalistas, la misantropía está experimentando en parte una normalización aterradora y alarmante en muchos lugares”, señaló Scholz en su intervención en el acto organizado por la comunidad judía de Fráncfort.



En particular, el canciller aludió a “internet y las redes sociales” como recurrentes espacios que sirven de caldo de cultivo de posiciones extremistas e incitación a un odio que, a menudo, no se queda sólo en la red, pues, particularmente para los judíos, “es una amenaza real”.



Dada esa amenaza, Scholz dijo que las autoridades germanas no miran para otro lado, por lo que “luchan de forma consecuente contra el antisemitismo, la propaganda terrorista y la xenofobia”.



“Por eso perseguimos con los medios del Derecho Penal a aquellos que apoyan el terrorismo y animan el antisemitismo. Por eso en el derecho a la ciudadanía hemos dejado claro que el antisemitismo está en contra de la obtención de la ciudadanía”, agregó el jefe del Gobierno alemán.



Scholz también se refirió al Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos, al que se suman los miles de asesinatos de otras minorías a manos del régimen nazi, como un “colapso de la civilización”.



El próximo 27 de enero se conmemora en Auschwitz (Polonia) el 80 aniversario de la liberación de aquel campo de exterminio, donde los historiadores estiman murieron entre 1,1 millones y 1,5 millones de personas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.



El 90 % de esas víctimas eran judíos. EFE