29 agosto, 2023

Políticas virtuales contra el antisemitismo: un Museo del Holocausto en el Fortnite y un nuevo videojuego sobre la Shoá

Luc Bernard es el diseñador de videojuegos detrás de The Light in the Darkness, un juego imposible de ganar protagonizado por una familia judía en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta semana, los casi 3 mil millones de jugadores virtuales del Fortnite recibieron una actualización: ya estaba disponible Voices of the Forgotten, un museo virtual del Holocausto. Este acontecimiento es producto del trabajo de Luc Bernard, un diseñador de videojuegos que trabaja hace años para la creación de un videojuego que busca educar acerca del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El museo dentro del Fortnite le brinda a los jugadores información general acerca del Holocausto, además de acercarlos a algunas historias un poco menos familiares para el público general, como por ejemplo los disturbios antisemitas de 1945 en Tripolitania. Bernard trabajó prácticamente toda su vida adulta en el desarrollo de The Light in the Darkness. Es un juego en el que el usuario acompaña a una familia judía durante la historia del Holocausto. Lo más llamativo de su diseño es que, sin importar lo que el jugador haga, la familia será asesinada por los nazis. El diseñador explica los motivos detrás de su gran proyecto: “Son más grandes que las películas, son más grandes que la música. Los videojuegos son el futuro de la narración. Por eso también vi esto como una especie de plataforma perfecta para educar sobre el Holocausto”. A pesar de sus intenciones, el videojuego recibió críticas de parte de algunas organizaciones judías, como por ejemplo la Liga Antidifamación. La razón detrás del escepticismo en relación a este tipo de proyectos es el contexto e creciente antisemitismo entre los llamados gamers. Ante esto, las organizaciones no creen que puedan tener un resultado positivo para la educación acerca de la Shoá y la eliminación del antisemitismo. Compartir

