Petr Ginz y el dibujo de la Tierra vista desde la Luna

Joven checo de origen judío, su dibujo de la Tierra vista desde la Luna se convirtió en símbolo del Holocausto.

El joven Petr era un muchacho de gran talento. Nació en Praga (1928-1944) era hijo de Ota Ginz y Marie Ginzova, una pareja mixta. Ota era judío, y fue un notorio y activo esperantista. La pareja se conoció en un congreso de hablantes de ese idioma internacional. Entre las obras de Ota Ginz se puede destacar la coordinación de una antología de literatura checoslovaca traducida al esperanto. Su obra «Por fin comprendo la radio» fue uno de los mayores éxitos editoriales de la época, y fue traducido a numerosas lenguas étnicas.

Cuando comenzó la persecución contra los judíos, Petr empezó a escribir un diario, que solo recientemente se ha descubierto y editado. La traducción al castellano, Diario de Praga (1941-1942), ha aparecido en junio de 2006 editada por Acantilado.

Fue deportado al campo de Terezín (Theresienstadt). Allí organizó y dirigió la redacción de una revista clandestina para jóvenes, “Vedem”. También escribió, entre otros, un diccionario checo-esperanto.

Se han conservado también algunos dibujos. La reproducción de uno de ellos, una visión con influencias de Julio Verne, fue llevado por el primer astronauta israelí Ilan Ramon en su travesía en el transbordador espacial Columbia, en el catastrófico viaje que le causó la muerte. La figura se ha hecho muy famosa y, por ejemplo, se ha usado para sellos y carteles.



El diario

El hallazgo de este escrito fue una casualidad, consecuencia del accidente del transbordador espacial: cuando se difundieron las informaciones del dibujo del joven Ginz, un pragués recordó los escritos viejos que se conservaban en su desván, y los comparó con los materiales difundidos.

Los documentos resultaron ser los restos del diario que Petr había comenzado a escribir en septiembre de 1941, hasta el momento en que fue deportado al campo de concentración.

El libro fue editado primero en checo y poco después traducido al esperanto, bajo la redacción de su hermana Eva, conocida ahora como Chava Pressburger, con el título Diario de mi hermano.

El año 2006 aparecieron las traducciones al español y al catalán. El título de la versión castellana es Diario de Praga. En la presentación participó la hermana, Chava Pressburger, desde Israel. La versión inglesa aparecería con posterioridad.

El diario es sobrecogedor por su cotidianidad. Las prohibiciones y las desapariciones se suceden casi sin darse uno cuenta, como si fuera lo más normal. En un momento dado, en un párrafo que captura la época y que se ha hecho justamente famoso, Petr escribe que «Lo que resulta ahora totalmente corriente, hubiera sido motivo de escándalo en una época normal«.



Deportación y muerte

Dibujo del Holocausto

Foto: Wikipedia – Dominio Público

En septiembre de 1942 Petr fue trasladado, como hijo de una pareja mixta, al campo de Terezin (Theresienstadt), considerado como modelo por los nazis, que intentaron mantener una apariencia de normalidad para utilizarlo como escaparate ante las instituciones internacionales. Allí Petr fue el alma de la edición de una revista juvenil, Vedem, Se sabe también que dedicó parte de su tiempo a la redacción de un diccionario checo-esperanto.

La experiencia en Terezín fue efímera: el 28 de septiembre de 1944 fue deportado a Auschwitz, donde falleció. Tenía 16 años.

Terminó así una vida, un futuro lleno de promesas. Al tiempo finalizó una época de convivencia de culturas. Los miembros judíos de su familia que sobrevivieron terminaron emigrando a Israel, mientras Praga se vaciaba de un elemento que había sido fundamental en su cultura. Su muerte se agregó a la de muchos otros esperantistas, incluyendo los tres hijos del fundador del esperanto, el Dr. Zamenhof.

Queda la memoria, y de hecho el año 2005 se recordó la figura de Petr Ginz mediante la edición de un sello conmemorativo. Pero no es lo mismo: las trayectorias de supervivientes con una edad y un ambiente similar, del financiero George Soros al sociólogo Ernest Gellnero, el Premio Nobel Eric Kandel, muestran lo que pudo haber sido y se perdió en la locura de los prejuicios raciales.

Diario de Praga

Petr Ginz escribió su diario entre 1941 y 1942 cuando vivía con sus padres y su hermana en Praga e iba a una escuela judía. Las entradas del diario, junto con los poemas, cuentos cortos y dibujos, reflejan las duras condiciones vividas por los ciudadanos de Praga durante la ocupación nazi. Al finalizar la guerra, los padres del chico escondieron lo que pudieron salvar de sus escritos en casa de un amigo de la familia.

De todas maneras, no fue hasta después de la explosión del Trasbordador Espacial Columbia el 1 de febrero de 2003 (en que los siete tripulantes murieron) que el nombre de Petr Ginz no se hizo realmente conocido. Poco antes del viaje, Ilan Ramon, primer astronauta israelí de la historia, se puso en contacto con el Museo Yad Vashem de Jerusalén con la intención de llevarse al espacio algún objeto relacionado con el Holocausto para así rendir homenaje a sus víctimas. El museo seleccionó «Paisaje lunar», un dibujo de Petr Ginz que representaba la visión de la Tierra desde la Luna. Unas semanas después de la tragedia, la televisión mostró al mundo uno de los objetos que se había llevado al espacio el astronauta israelí; se trataba de Paisaje lunar. A Jiri Ruzicka, residente en el barrio Modrany de Praga, le sorprendió lo mucho que aquel dibujo le recordaba a otros que había visto dentro de unas cajas viejas que conservaba desde hacía años en el desván de su casa. Así que para salir de dudas escaneó algunos de aquellos escritos y dibujos y los envió por correo electrónico al Museo Yad Vashem de Jerusalén. El museo contactó con la hermana de Petr Ginz, quien al verlos no tuvo dudas acerca de su autenticidad: “En cuanto vi las páginas del diario y los dibujos de Petr, supe que eran verdaderos. Reconocí la letra de mi hermano y recordé incluso los acontecimientos que en ellos se describían”. El material que en más de una ocasión durante los últimos 50 años estuvo a punto de desaparecer fue adquirido por Chava Pressburger y el Museo Yad Vashem, que decidieron publicarlo. Con la publicación de los diarios, Chava pretendía mantener vivo el recuerdo de su hermano y mostrar como un niño, incluso en dramáticas circunstancias, pudo vivir momentos de felicidad.

El libro se editó por primera vez en la República Checa (Trigon, 2004) bajo el nombre de DIARIO DE MI HERMANO en edición de Chava Pressburger. En febrero de este año apareció la versión alemana (Berlin Verlag). En preparación están las ediciones en EE. UU., Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur y Hungría.



Pert Ginz en el Holocausto

Junto con otros niños, fue alojado en el bloque L 417 (la antigua escuela del pueblo Terezín, en el gueto). Poco después de su llegada, él y otros niños comenzaron a publicar una revista llamada Vedem, en la que pudo utilizar su excepcional talento e imaginación. Además de editar la revista, escribió artículos, poemas y columnas introductorias para ella, y dibujó ilustraciones. A menudo pagaba artículos de otros contribuyentes usando alimentos que su familia le enviaba en paquetes. También llevaba un diario todos los días. Antes de partir hacia Auschwitz, entregó su diario a su hermana Eva, que era dos años más joven y, por lo tanto, no vino a Terezín hasta 1944. Vivía para ver la liberación del campamento. También se han conservado un gran número de revistas de 1942-1944, junto con algunos de los dibujos de Petr.



Dibujos

El astronauta israelí Ilan Ramon, cuya madre y abuela fueron sobrevivientes de Auschwitz, fue pedido por S. Isaac Mekel, director de desarrollo de la Sociedad Americana para Yad Vashem, que lleve un artículo de Yad Vashem al transbordador espacial estadounidense Columbia. Ramon llevó consigo una copia de un dibujo de Ginz del planeta Tierra visto desde la luna. El transbordador, al reentrar en la atmósfera de la Tierra, se desintegró el 1 de febrero de 2003, destruyendo la copia del dibujo de Ginz en lo que habría sido su 75 cumpleaños. En 2018, 15 años después del desastre del transbordador de Columbia, Yad Vashem le dio otra copia a la viuda de Ilan, Rona, para que la entregara al astronauta Andrew Feustel. Feustel lo llevó al espacio durante la Expedición 56 en memoria de Ginz y Ramón. El mensaje en video de Feustel conmemorando el Día de la Memoria del Holocausto (Iom HaShoá) 2018/5778 presentó al astronauta mostrando la representación de Ginz de una vista de la Tierra desde la luna. El 1 de febrero de 2020, Feustel regaló una de las copias de “Paisaje lunar” traídas al espacio al Museo del Centro Checo de Houston. ​



Vedem

La revista se fundó poco después de su llegada a Terezin en 1942. Además de Ginz, varios otros muchachos del Hogar también contribuyeron. Petr Ginz se convirtió en editor jefe y contribuyó al nombre en clave de la Academia (Academia). Uno de sus colaboradores más cercanos fue Hanuš Hachenburg, quien escribió muchos poemas. Ginz le dio la mayor parte de sus escritos y pinturas a su hermana antes de su transporte, por lo que la mayoría ha sobrevivido hasta hoy. Su hermana también fue deportada a Terezin en 1944, pero ella sobrevivió.



Recordando a Ginz

El asteroide (50413) Petrginz fue nombrado en su honor.

En 2005, el Post checo editado y el sello 31K con el dibujo de la luna y el retrato en memoria de Petr Ginz.

En Praga un Stolperstein por el artista alemán Gunter Demnig se instaló.

Su vida fue conmemorada en 2012 por la película documental, El último vuelo de Petr Ginz, dirigida por Sandra Dickson y Churchill Roberts

Uno de los siete tripulantes de la nave Columbia que explosionó el 16 de enero de 2003 sobre Texas y Luisiana era Ilan Ramon. Ilan, primer astronauta israelí, subió a bordo del transbordador espacial un dibujo en blanco y negro que representaba a la tierra vista desde la luna y que estaba inspirado en los cuentos de Julio Verne. Ese dibujo, que se ha convertido en el símbolo del Holocausto judío, fue creado en el campo de concentración de Theresienstadt y su autor es Petr Ginz, el muchacho de dieciséis años que admiraba al escritor francés y que fue enviado por los nazis a morir a Auschwitz.

Petr nos dejó un diario que inició en 1941 y que tuvo que abandonar en 1942 cuando fue deportado. Este testimonio se encuentra publicado en el catálogo de la editorial Acantilado bajo el nombre de «Diario de Praga». El volumen recoge, también, algunos artículos, poemas y dibujos del adolescente que, durante su breve estancia en el campo de Theresienstadt, dio vida a la revista literaria «Vedem» que circulaba clandestinamente y estaba hecha a mano.

Los muchachos que llegaron a Theresienstadt el 24 de agosto de 1943, entre los que se encontraba Petr, formaban parte de las negociaciones que los aliados llevaban a cabo con los alemanes para intercambiar niños por prisioneros de guerra. Pero estas conversaciones fracasaron y los chicos fueron enviados a Auschwitz, junto con el personal que los atendía. Muchos de esos muchachos colaboraron en la revista «Vedem». Por cierto, no sobrevivió nadie de este grupo de inocentes y talentosos jóvenes.

El dibujo de Petr Ginz atravesó el espacio como el proyectil que Julio Verne envió a la luna. El proyectil nunca llegó a su destino final, aunque se aproximó. La nave Columbia no pisó tierra, aunque se acercó. El dibujo de Petr viajó por la bóveda celeste y regresó. Cosas del destino.

Foto: Wikipedia – CC BY-SA 4.0