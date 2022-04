Pésaj – Pascua

16 abril, 2022

Este año quiso que ambas celebraciones coincidieran, pero en verdad la una está asentada en la otra.

Dra. Bejla Rubin

Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis, y viváis y entréis y poseáis la Tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres te da. (Deuteronomio capítulo 4, Antiguo Testamento)

Es el encuentro de dos líderes judíos bregando por la transmisión a su pueblo la libertad y el amor entre los unos y los otros.

Jesús, rabí, sentado junto a sus discípulos, festejando Pésaj, no sabiendo que ésa sería su última cena. Su transmisión siempre estuvo inspirada en su maestro Moisés, y ambos se ocuparon por mejorar las condiciones de vida de sus semejantes.

Moisés se reencontró a si mismo en la soledad de la montaña de Sinaí y es precisamente allí donde escribe el decálogo, lo que sería el estamento de convivencia en libertad a transmitir a un pueblo que debía ser renovado, rescatado de la esclavitud, de su pensamiento temeroso y sometido a los mandatos de un tirano, el Faraón de Egipto.

El otro judío, nos referimos a Jesús, también se reencontró a si mismo en la soledad del desierto y da su último sermón en la montaña, congregando a una multitud a que sea libre del yugo romano. Esto le costó la vida dado que lo crucificaron como un ladrón, y con ese acto vil se habría de establecer el paradigma de una nueva religión, la cristiana, pero embebida de las enseñanzas del judaísmo dado que el creador de la nueva religión fue otro judío, al igual que su maestro Moisés, que a pesar de que los separaba 1.400 años de Historia, ambos defendían y bregaban por un mundo mejor sostenido de los ideales de libertad, igualdad, amor y aceptación de las diferencias.

La paradoja es que con el establecimiento de esta nueva religión con raíces judías, habría de nacer un nuevo afecto llamado: antisemitismo, siendo de esta manera el judío el nuevo y constante chivo expiatorio de la Historia hasta el presente. Cada vez que no funcionan las economías, cuando cunden las pestes, las sequías o las inundaciones, el “vil judío” es el responsable de todas las catástrofes mundiales. Y a pesar de que fueron encerrados en ghettos, marcados con una banda amarilla, color de la peste, cobrados impuestos de más por su sola existencia, matando a sus hijos, igual no alcanzaba para pagar la eterna culpa de seguir siendo judíos. En Polonia que albergaba la mayor cantidad de judíos de Europa, después de cuatro siglos de cebarse de ellos, se llevaron a cabo los hechos atroces de 1648, pues durante la sublevación de los cosacos medio millón de judíos fueron sacrificados. Tal fue su frenesí de cebarse con sangre judía que el punto culminante fue cuando las criaturas judías eran arrojadas en zanjas y enterradas vivas. Como se establece aquí, Hitler fue un fiel alumno y admirador en cuanto a maltratos y masacres de judíos se trata. No hubo de inventar nada nuevo, tan sólo perfeccionó el método. Vendrían las cámaras de gas, los pogromos en Rusia y Ucrania, hoy los terroristas palestinos que masacran a los israelíes a pesar de que éste pueblo hubo de nacer del mismo padre llamado Abraham y su sierva Hagar, igualmente somos tratados como plagas, insectos y ratas a exterminar, no obstante, en esta fiesta en la que celebramos la libertad, decimos una y otra vez a viva voz: Aún estamos acá. Jag Ha Pésaj Saméaj, Am Israel Jai!!!