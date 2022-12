Oriente Medio en 2023: la calma antes de la tormenta

11 diciembre, 2022

El jefe de la Inteligencia Militar, general de brigada Amit Saar estimó que Irán y el área de Judea y Samaria serán los desafíos principales para Israel en 2023.

Por Tal Beeri

2022 está a punto de terminar y estamos a punto de embarcarnos en 2023. El general de brigada Amit Saar, jefe del Departamento de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), declaró en la conferencia organizada por el Instituto Gazit, el 5 de diciembre, que Israel está entrando en 2023 con más amenazas de más arenas y por más factores, enfatizando dos focos principales: Irán y la región de Judea y Samaria [Cisjordania].

Los siguientes son los puntos principales que emanan de la evaluación de la situación con respecto a los principales escenarios que constituirán un desafío de seguridad para Israel en 2023:

Irán

En contraste con las protestas anteriores en Irán; el foco de las protestas de los últimos meses ha sido contra la naturaleza y esencia del régimen. A diferencia de las protestas anteriores en las que el tema era la situación económica y política. La naturaleza y esencia de la protesta actual son muy preocupantes para el régimen.

La mayoría de los manifestantes en las protestas actuales en Irán son jóvenes (no solo estudiantes universitarios, sino también alumnos de secundaria). Gran parte de la violencia es perpetuada tanto por los manifestantes como por el régimen. Parece que los manifestantes han perdido el miedo al régimen. Los jóvenes de las ciudades se están conectando con las minorías de la periferia. Aunque las protestas se desvanezcan, las causas permanecerán, dejando al régimen con problemas en los próximos años.

Irán se siente a gusto en el ámbito internacional. El deseo de Occidente de llegar a un acuerdo con Irán ha tenido un efecto moderador en Irán. En 2022, Irán jugó a ser «difícil de conseguir» basándose en su suposición de que si solo lo desea, el mundo cooperará de inmediato. La reciente suspensión de las negociaciones del acuerdo nuclear, las protestas contra el régimen y la ayuda militar iraní a Rusia han provocado que Irán “se haya metido en un callejón sin salida”.

El programa nuclear de Irán se encuentra actualmente en el estado más avanzado que jamás haya tenido. Irán controla por completo el complejo proceso de enriquecimiento de uranio. Desde el punto de vista de Irán, no hay ningún obstáculo técnico para enriquecer el uranio en su posesión al nivel del 90%; solo es cuestión de tomar la decisión. Cuando Irán decida hacerlo, el enriquecimiento tomará solo unas pocas semanas.

Hoy, Irán puede dar a sus apoderados (milicias) capacidades de armas avanzadas y esto aumenta la amenaza para Israel, el Medio Oriente y el mundo.

Irán siempre ha considerado a Rusia como un factor de equilibrio frente a Occidente, a pesar de la desconfianza tradicional entre Irán y Rusia. El acercamiento entre Irán y Rusia surge de la necesidad rusa de armamento debido a la guerra en Ucrania. Por primera vez, Irán está suministrando a Rusia armas avanzadas para ayudarla en su guerra contra Ucrania (aviones no tripulados [drones] y misiles balísticos). Irán gestiona sus riesgos en base a la estrategia y sabe que habrá una respuesta internacional debido a la ayuda. Los iraníes saben que pueden extraer un precio de los rusos a cambio de esta ayuda. El precio probablemente se verá en la arena siria, y la actividad de afianzamiento militar de Irán en Siria probablemente no sufrirá por los obstáculos rusos como lo hizo antes de la guerra de Ucrania.

En cuanto a Israel, Irán ha reconocido que Israel es su principal amenaza y está tratándolo como un adversario directo. Irán está construyendo gradualmente capacidades frente a Israel para librar una guerra simétrica en su contra. Irán enfrenta desafíos hacia 2023, pero no están exentos de una respuesta adecuada.

Judea y Samaria – La Autoridad Palestina

Hay una brecha entre el liderazgo y el público en la Autoridad Palestina. El público es indiferente al liderazgo, y hoy en día no hay una figura prominente considerada por el público palestino para conducirlos a su objetivo nacional. Esto se traduce en el hecho de que la Autoridad Palestina está perdiendo su legitimidad ante los ojos del público.

La Autoridad Palestina enfrenta el gran desafío de las redes terroristas con acceso a grandes cantidades de armas. La característica de estas redes terroristas es que estos jóvenes, nacidos después de la Segunda Intifada, están enfurecidos con las organizaciones establecidas e interesados en construir su propia narrativa en las redes sociales, especialmente en TikTok.

A la luz de estos comentarios, Hamas ve los territorios de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria como una oportunidad. Hamas no cumple con las metas y objetivos que se fijó en Judea y Samaria, y su influencia sobre el terreno es menor: Hamas casi no está involucrado en los ataques terroristas y casi no recibe apoyo del público palestino.

Siria

Las fuerzas del presidente Assad controlan ahora alrededor del 60% del territorio de Siria antes del estallido de la guerra civil en 2011. El mundo ha aceptado el hecho de que el presidente Assad sobrevivió la guerra y está reconstruyendo el país. Por otro lado, Siria es un país cautivo, amenazado por el eje radical chií liderado por Irán. Esta situación dejará a Siria en un estado de inestabilidad en todos los aspectos. Assad entiende ahora que necesita controlar su territorio y no está dispuesto a pagar el precio de la actividad del eje chií radical liderado por Irán en su territorio. Aunque el poder de Assad es limitado y forma parte del eje chií; intentará imponer restricciones al eje. Esto se basa en el entendimiento de que su régimen pagará el precio final. En lo que respecta a Assad, la visión de Qassem Soleimani de convertir a Siria en un “segundo Líbano” se ha vuelto irrelevante.

Control territorial en Siria

Líbano

La confianza de Nasrallah ha aumentado. Nasrallah siempre se ha considerado un “experto en Israel”. La combinación de exceso de confianza y subestimación puede conducir a una combinación peligrosa. Como hemos señalado en los últimos meses, Nasrallah conserva y seguirá conservando la narrativa de la disputa fronteriza con Israel a pesar del acuerdo sobre las fronteras marítimas, comparando este acuerdo con la “liberación” del sur del Líbano de las fuerzas de las FDI en el año 2000. Además , Nasrallah definió una justificación religiosa para la confrontación con Israel en el contexto del conflicto fronterizo: “Dios ayudará a los musulmanes en su guerra contra quienes les cometen una injusticia”. Al mismo tiempo, la acumulación de poder de Hezbollah no ha cesado y, desde su punto de vista, se trata una condición para la estabilidad.

¿Cómo es percibido Israel por sus enemigos?

En general, Israel es considerado un factor que no dudará en usar la fuerza, con un alto nivel de disuasión y una gran libertad de acción. Israel es percibido como un actor fuerte en Medio Oriente, estable, con grandes capacidades económicas y científicas relevantes para los problemas de la región. Israel es relevante para la crisis climática, la escasez de agua, la alta tecnología, etc. En lo que respecta a los iraníes, Israel es un actor amenazante, los palestinos ven a Israel como vulnerable a los ataques en el ámbito internacional y, en lo que respecta a Hezbollah, Israel es percibido como un disuasor pero que también es disuadido (Hezbollah no quiere la guerra pero no le teme).

Fuente: ALMA Research and Education Center