Operación Escudo y Flecha: Hamás es el principal ganador

16 mayo, 2023

“La calma será respondida con la calma” es el estribillo recurrente de las operaciones de disuasión de Israel contra la Yihad Islámica en Gaza, lo que equivale a ningún cambio en la realidad estratégica en el sur del país.

En la práctica, Hamás, el soberano en Gaza, sale empoderado de esta ronda: fijó las reglas del juego, aparentemente determinó la duración e intensidad de la operación, y una vez más no tuvo que pagar el precio de la responsabilidad por Gaza

Por Udi Dekel

Otro intercambio de golpes en la Franja de Gaza entre Israel y la Yihad Islámica terminó con la mediación egipcia. Israel inició una vez más una operación militar, aprovechando la oportunidad para atacar a figuras destacadas de la Yihad Islámica, mientras permitió que Hamás, que en la práctica gobierna la Franja de Gaza, evadiera su responsabilidad por lo que ocurre allí. Militarmente, Israel registró un éxito operativo, tanto ofensiva como defensivamente. Sin embargo, políticamente, Israel permitió que Hamás estableciera las reglas del juego, siguiera disfrutando de los frutos de su acuerdo con el Estado judío y saliera fortalecido al final de esta ronda de combates.

La Operación Escudo y Flecha se pareció en gran medida a dos rondas de combates anteriores: Operación Amanecer (agosto de 2022) y Operación Cinturón Negro (noviembre de 2019). En las tres rondas, Israel se centró en la campaña contra la Yihad Islámica Palestina (YIP), que no gobierna Gaza; inició las rondas con las eliminaciones selectivas de comandantes de la YIP; respondió a los lanzamientos de cohetes hacia el frente interno [la retaguardia] israelí con intercepciones y acciones preventivas; y buscó mantener una ronda breve para controlar los límites de la campaña y evitar que se deteriore en una confrontación directa con Hamás. Las tres rondas fueron campañas de disuasión, sin un propósito político. El impacto de las dos campañas anteriores fue breve; es probable que el impacto de Operación Escudo y Flecha también lo sea. Durante y después de estas campañas, no se hizo ningún intento por cambiar la realidad de la seguridad estratégica frente a Hamás, que es el principal desafío de seguridad para Israel en la arena palestina.

Vivienda destruida por el impacto de un cohete en Rehovot Israel Foto:VCohen Wikimedia Commons CC BY-SA-3.0

Israel siempre tiene dificultades para terminar las campañas en un corto período de tiempo y traducir el éxito militar en logros políticos, porque no define objetivos políticos para sí mismo que no sean «la calma será respondida con calma». El objetivo estratégico se logró en el primer movimiento: el asesinato selectivo de tres altos oficiales de la YIP. Lo que siguió se centró en profundizar este logro, mientras buscaba el control de los daños y negociaba a través del fuego para alcanzar un alto el fuego y dejar a Hamás fuera de la campaña. La Yihad Islámica, que sufrió un duro golpe durante el ataque inicial, no tuvo más opción que tratar de extraer un precio a Israel y presentar una “imagen de victoria”, mientras buscaba arrastrar a Hamás a la lucha, y quizás, posteriormente, también a Hezbollah. La propia YIP, que no tiene responsabilidad por el bienestar del público en Gaza, trató de prolongar la lucha, al tiempo que ilustraba el daño que es capaz de infligir, no solo a Israel, sino también a Hamás.

La Yihad Islámica acordó aceptar la formulación egipcia de un alto el fuego después de cinco días de combate, una vez que quedó claro que Hamás se mantenía firme en su postura de no unirse a la lucha. Además, hay cada vez más indicios de que Hamás, a la luz del creciente riesgo de que se vería arrastrado a la lucha, en realidad ordenó a la YIP que terminara la ronda. Los patrocinadores de la YIP, Hezbollah e Irán, a quienes les gustaría atar las manos de Israel empantanándolo en una escalada dentro de sus fronteras y, por lo tanto, querían que continuara la lucha, no mostraron signos de que estuvieran dispuestos a ayudarla directamente. A medida que evolucionaba la operación, la Yihad Islámica siguió sufriendo grandes pérdidas: asesinatos de altos oficiales y demoliciones de viviendas de activistas, como resultado de la actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza. El secretario general de YIP, Ziyad al Nakhalah, resumió así los eventos: “Sufrimos lo que sufrimos para que nuestra postura se mantuviera unida, poderosa y estable”. Agregó que “nuestra ala militar fue la vanguardia de la resistencia”. Agradeció a todos los que estuvieron junto a la organización (Irán, Hezbollah, Qatar y Egipto) y, sin darse cuenta, no mencionó a Hamás.

La propuesta de alto el fuego de Egipto incluía un compromiso israelí de poner fin a los ataques contra civiles, las demoliciones de viviendas y los ataques contra individuos. Pero estos son entendimientos frágiles que enfrentarán su primera prueba esta semana, durante la Marcha de las Banderas en Jerusalén el 18 de mayo de 2023. El asunto de Jerusalén es mucho más fácil para generar una escalada que puede implicar una “unificación de arenas” contra Israel, especialmente entre la Franja de Gaza y Cisjordania.

Un alto funcionario no identificado en Israel afirmó que durante años Hamás se mantuvo firme en Gaza y se negó a permitir que otras organizaciones activas en la región dictaran su política. En su opinión, la última ronda de combates mostró la debilidad de Hamás, ya que la Yihad Islámica, con su financiación iraní, logró establecer la agenda en Gaza. Sin embargo, en contraste con esta evaluación, Hamás no se debilitó; apoyó silenciosamente a la YIP, que funcionó como su proxy [apoderado o representante], estudió el enfoque y las capacidades operativas de las FDI, se posicionó como parte responsable de atender a la población de Gaza y no arriesgó sus logros, entre ellos el ingreso de trabajadores de Gaza a Israel, la amplia entrada y salida de mercancías hacia y desde la Franja, y el flujo de dinero desde Qatar.

A Israel le gustaría un período prolongado de tranquilidad basado en la disuasión militar, mientras ignora los problemas fundamentales que se originan con el fortalecimiento de Hamás, que es el soberano en la Franja de Gaza y el elemento dominante en la arena palestina. La YIP tiene capacidades limitadas, como lo demostró una vez más la campaña reciente, y el éxito operativo en su contra no se parece a lo que uno puede esperar en una campaña contra Hamás. Por lo tanto, es difícil determinar si se restauró la disuasión israelí, después de haber sido debilitada también por los procesos internos en Israel. Sin embargo, precisamente con respecto a este tema, la unidad interna en Israel y el liderazgo efectivo del evento por parte del establishment de seguridad dejaron en claro a los enemigos de Israel que la sociedad israelí no es débil ni se está desintegrando. Israel mostró también impresionantes capacidades militares y de inteligencia durante Escudo y Flecha, en ofensiva y defensa aérea. Pero debido a que no se definió ningún objetivo político, la disuasión que aparentemente se logró puede resultar esquiva. De hecho, para la Yihad Islámica, llevar a cabo varios días de lucha contra el ejército israelí, mantenerse fuerte y demostrar su capacidad para lanzar bombardeos de cohetes, incluso hacia las profundidades de Israel, son la esencia de la “resistencia”.

En resumen, el principal desafío que enfrenta Israel, el desafío de Hamás, permanece. A Israel le resulta cómodo separar a Hamás de la YIP y redimir a Hamás de su responsabilidad por las acciones en Gaza, porque busca evitar una campaña más amplia contra Hamás en este momento. Sin embargo, dejar a Hamás fuera de la lucha no es un logro estratégico para Israel, dado que en la práctica una vez más permitió a Hamás establecer las reglas del juego mientras operaba a la YIP como su representante [proxy], decidiendo cuándo termina la lucha y determinando su intensidad. La operación fue una capa adicional en el cambio en el equilibrio de poder en la arena palestina, ya que Hamás continúa ganando fuerza y la Autoridad Palestina se vuelve más débil y, de hecho, no desempeñó ningún papel en los contactos para poner fin a los combates. Además, el líder de Hamás en Gaza, Yihya Sinwar, ha sido señalado como el actor político central en el sistema palestino para el día después de Mahmoud Abbas.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies