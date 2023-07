Operación en Yenín: perspectivas iniciales

4 julio, 2023

Primero, pongamos las cosas en orden y en perspectiva: esta no es una Operación Escudo Defensivo II.

Por el general (retirado) Tamir Hayman

También sugiero que dejemos de usar declaraciones como «una campaña para restaurar la disuasión»: restaurar la disuasión no es un objetivo operativo, porque no se puede medir.

Los objetivos sólidos son desgastar al enemigo y atacar fábricas de armas y militantes.

Y no, Yenín no es la capital del terrorismo, porque el terrorismo no tiene capital: el terrorismo está arraigado en los corazones y las mentes de las personas, y no se trata de un sitio físico cuyo desmantelamiento resuelve el problema.

La realidad es mucho más compleja.

Tampoco es una operación contra la Autoridad Palestina, cuya preservación es un interés israelí, a pesar de las declaraciones incendiarias de algunas de las partes.

La Autoridad Palestina, con todos sus déficits, es parte de la solución y no del problema.

También es importante señalar que se trata de una operación táctica.

En otras palabras, sin una infraestructura estratégica política integral, la operación realmente no cambiará la realidad con el tiempo.

La acción militar puede ayudar a frustrar ataques, eliminar militantes y permitir una mejor realidad operativa, pero solo la acción política garantizará la estabilidad a largo plazo.

Lo que hemos visto esta mañana es la primera fase de la operación: una operación lanzada con inteligencia precisa y un movimiento de apertura, principalmente con el poderío aéreo.

En la siguiente etapa, suelen haber fricciones con los operativos armados sobre el terreno.

Esto no ha sucedido todavía.

La buena noticia es que cuando no hay tal fricción, el número de nuestras víctimas disminuye; pero la mala noticia es que, sin fricción, el número de terroristas abatidos también es pequeño.

Queda por ver cómo se desarrolla esto.

La tercera fase de una operación como esta es una acción basada en la inteligencia precisa que surgirá del terreno; esta fase puede llevar mucho tiempo.

Israel tendrá que decidir cuándo ha agotado el movimiento actual y saber cómo tomar esta decisión a tiempo antes de que la situación lo atrape.

La cuestión de si este evento se limitará al sector de Yenín o se expandirá más allá se decidirá por el número de víctimas en el otro lado.

Un número muy alto de bajas también puede encender otros teatros.

En tal caso, como hemos visto en el pasado, el lanzamiento de cohetes desde Gaza o el Líbano puede ser una posibilidad viable.

En mi opinión, Hamas no tiene interés en lanzar una campaña contra Israel, y la Yihad Islámica todavía está marcada por la ronda anterior.

Pero la pregunta depende de cuánto dolor acumule el lado palestino.

Finalmente, a nivel estratégico, el reloj de arena de la legitimidad internacional ya se ha activado.

Mientras lo que esté en juego sea un acto puramente militar sin un marco político, la paciencia internacional será más corta.

La pregunta es, ¿cuál es el objetivo político de Israel?

¿Está creando mejores condiciones para el regreso de las fuerzas de seguridad palestinas al norte de Cisjordania (no a través de la fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sino mediante la creación de las condiciones necesarias), o está desplazando a la Autoridad Palestina, asumiendo la responsabilidad y devolviendo el control de la seguridad del territorio a Israel?

Mientras esta pregunta siga siendo vaga e indecisa, la operación conducirá a una mejora de la seguridad a nivel táctico, pero no es seguro que esto dure mucho tiempo.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies