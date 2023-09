Netanyahu y Zelenski se reúnen en la ONU en su primer encuentro cara a cara

20 septiembre, 2023

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se entrevistó reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la primera reunión de un mandatario de Israel con uno de Ucrania desde el inicio del conflicto bélico con Rusia.

La reunión, al margen de la Asamblea General de la ONU, fue calificada por la oficina de Netanyahu de «cordial» y en ella el jefe de Gobierno «dejó claro que Israel seguirá ayudando a Ucrania en cuestiones humanitarias, incluido el tratamiento de minas terrestres».



Por su parte, Zelenski instó a Netanyahu a aumentar el apoyo de Israel a Ucrania, incluida la asistencia con material militar y defensivo, algo a lo que el Estado judío se ha negado hasta ahora por su estrecho acuerdo con Moscú en la región.



Israel, a diferencia de la mayoría de países occidentales, tiene una posición relativamente tibia en la guerra de Ucrania por no romper sus vínculos con Rusia, con la que se coordina para atacar fuerzas de Irán o milicias aliadas de Teherán en Siria, algo que considera estratégico y a lo que no quiere renunciar.



Por ello, se ha negado a enviar armas a Ucrania y a romper sus relaciones con Moscú, lo que es motivo de malestar con Kiev, que desde hace tiempo pide a Israel que le venda componentes de su sistema de defensa aérea -de los más avanzados del mundo- para contrarrestar los ataques rusos con misiles y drones -parte de ellos de producción iraní-.



Sin embargo, el Gobierno israelí evitó hasta ahora dar este paso para no confrontar a Rusia, alegando asuntos de seguridad nacional.



Desde el inicio de la guerra, Israel sí envió a Ucrania equipos médicos y ayuda humanitaria, y Kiev usa desde hace poco un sistema israelí de alerta avanzada que permite a la población recibir información más precisa sobre la trayectoria de misiles y drones, pero se trata de una ayuda que Ucrania considera insuficiente. EFE y Aurora