Netanyahu sobre el operativo en Yenín: «Es un aviso de nuestros próximos pasos»

6 julio, 2023

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió de que el operativo militar en Yenín, que culminó tras 48 horas, "es un aviso" y "no será el único".

El mandatario afirmó que Israel hará todo lo posible para que el antiguo campo de refugiados (actualmente un barrio empobrecido) adyacente a esa ciudad de Samaria (norte de Cisjordania) deje de ser «un enclave terrorista».



«Es un aviso de nuestros próximos pasos. Es solo un primer paso. No es, de ninguna manera, la última acción que tomaremos. Haremos todo lo que podamos, desde tierra o desde el aire, con una inteligencia soberbia, para combatir a los terroristas», afirmó Netanyahu.



El primer ministro visitó la base de la Fuerza Aérea en Palmachim, al sur de Tel Aviv, donde felicitó al escuadrón que participó en esta operación militar a gran escala sobre Yenín, en la que Israel utilizó por primera vez en dos décadas aviones y helicópteros de combate y utilizó drones para ataques selectivos.



«Acabamos de terminar una acción integral contra el enclave terrorista en Yenín, que ya no es refugio seguro para el terrorismo. Operamos de manera muy sistémica en uno de los lugares más concentrados y densamente poblados del planeta. Atacamos a los terroristas y evitamos bajas civiles», aseveró Netanyahu.



El antiguo campo de Yenín alberga a casi 20.000 personas en poco más de medio kilómetro cuadrado, con una densidad de población de 33,3 personas por metro cuadrado, descendientes refugiados que perdieron sus hogares en 1948, bajo el telón de las batallas desatadas entre ejércitos árabes y milicias judías tras la declaración de independencia del Estado de Israel.



La operación se ha saldado con la muerte de 12 terroristas palestinos -todos ellos armados, incluidos cuatro menores- y de un soldado israelí, además de dejar 120 palestinos heridos, incluyendo algunos civiles.



«Atacamos a los terroristas evitando bajas civiles, mientras que nuestros enemigos cometen un doble crimen de guerra: atacan a civiles y se esconden detrás de civiles», indicó Netanyahu destacando que los terroristas usaron a los civiles palestinos como escudos y se refugiaron en lugares muy próximos a escuelas, hospitales, mezquitas o instalaciones de la ONU.



El primer ministro se refirió a una «nueva era en la lucha contra el terrorismo», en la que las unidades aéreas prestarán un «apoyo cercano, focalizado y quirúrgico» a las fuerzas terrestres, en el marco de combates en zonas urbanizadas para minimizar el daño a los no civiles. Aurora y EFE