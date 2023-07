Netanyahu fue hospitalizado por deshidratación pero se encuentra bien

15 julio, 2023

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una deshidratación por las altas temperaturas del verano, pero poco después difundió un video en el que asegura sentirse "muy bien".

“El primer ministro pasó ayer varias horas en el calor del día en el Mar de Galilea. Hoy se quejó de un ligero mareo”, y su médico le recomendó acudir al Centro Médico Sheba, indica un comunicado de la oficina de Netanyahu.



“Las pruebas iniciales resultaron con valores normales, sin que se haya encontrado nada extraño. La valoración inicial apunta a una deshidratación», pero los médicos ordenaron más «pruebas de rutina”, agregó la oficina.



Poco después, Netanyahu difundió un video grabado desde el hospital en el que asegura sonriente sentirse «muy bien”.



“Ayer estuve con mi esposa en el Mar de Galilea, al sol, sin sombrero, sin agua… no fue una buena idea”, comentó.



El ardiente verano en Israel ha llevado la temperatura por encima de los 35 grados.



El Centro Médico Sheba es el hospital más grande de Israel y se encuentra en la ciudad Ramat Gan, cerca de Tel Aviv.



Netanyahu, de 73 años, fue trasladado a ese hospital desde su casa en Cesarea tras advertir a sus allegados de que no se sentía bien y que presentaba dolor en el pecho.



El primer ministro habría perdido el conocimiento en su casa, golpeándose la cabeza al caer, pero llegó al hospital completamente consciente y caminando sin ayuda, según medios israelíes que citan fuentes médicas.



Su hijo Avner Netanyahu y su esposa Sara están en el hospital.



En octubre, Netanyahu fue hospitalizado en el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén después de sentirse mal mientras rezaba en una sinagoga. Fue dado de alta a la mañana siguiente después de someterse a exámenes y permanecer toda la noche en observación.



Lider del partido Likud, Netanyahu es quien ha ostentado el cargo de primer ministro de Israel por más tiempo: 15 años.



Junto a sus aliados ultraortodoxos y ultranacionalistas, ganó las elecciones de noviembre pasado tras haber estado en el poder en varios periodos: 1996-1999 y 2009-2021.



Desde que comenzó su segundo mandato en 2009, Netanyahu no ha designado formalmente a un primer ministro interino.



En el pasado, cuando estaba en viajes al exterior o cuando se sometía a breves procedimientos médicos programados, designaba a un ministro cercano para que lo reemplazara temporalmente. EFE y Aurora