Netanyahu a Biden: «Debe haber opción militar ofensiva creíble» contra Irán

14 julio, 2022

El ex primer ministro israelí y actual líder de la oposición, Benjamín Netanyahyu, se reunió con el presidente de EE. UU., Joe Biden, de visita en Israel, a quién planteó la necesidad de tener "una opción militar" ante Irán.

Netanyahu, veterano político que fue jefe de Gobierno en Israel por 15 años (1996-1999 y 2009-2021), conoce a Biden desde hace décadas y remarcó que ambos han sido «amigos durante 40 años».



Hoy se reunieron de nuevo en un corto encuentro en la residencia del presidente israelí, Isaac Herzog, antes de una ceremonia en que este último entregó una medalla de honor al líder estadounidense.



La Casa Blanca justificó la reunión Biden-Netanyahu argumentando que refleja los lazos «irrompibles» entre EE.UU. e Israel y muestra que el vínculo va más allá de sus líderes.



Por su parte, Netanyahu comentó en declaraciones a la prensa que en la reunión instó a Biden a «lidiar con la amenaza iraní», y aseguró que las sanciones o los planes defensivos no bastaban.



«Debe haber una opción militar ofensiva creíble», añadió el exmandatario israelí, que durante su etapa de Gobierno destacó por su dura retórica contra la República islámica y su contundente oposición al plan nuclear de 2015.



La posición de Israel influyó para que el expresidente Donald Trump retirara a EE.UU. del acuerdo en 2018, mientras que ahora Biden quiere volver a él, algo que su Administración intentó encarrilar en negociaciones indirectas con Teherán desde 2021 que todavía no han llegado a un compromiso definitivo.



En su reunión de hoy, Netanyahu reiteró a Biden que el pacto nuclear era «pésimo», y le insistió en que sin una amenaza militar ante Irán, este país «no será detenido» ni parará sus planes.



«Si no se disuade a Irán, se debe usar esta opción militar», dijo el exdirigente, que aseguró que esto es lo que hará «cuando regrese a la oficina del primer ministro». Netanyahu aspira a volver al poder ante los comicios convocados para otoño de 2022, los quintos de Israel en menos de cuatro años, donde las encuestas le dan la victoria, aunque no obtendría mayoría clara para crear Ejecutivo.



Las fricciones con Netanyahu fueron fuertes durante el tiempo de Gobierno del expresidente estadounidense Barak Obama (2009-2017), cuando Biden ocupaba la vicepresidencia.



Las tensiones entre las partes culminaron en 2015, cuando Netanyahu realizó un discurso ante el Congreso de EE.UU. en que se oponía con contundencia al pacto nuclear con Irán.



Israel e Irán son máximos enemigos, y la oposición a la República islámica dentro del Estado judío es muy transversal.



El actual primer ministro en funciones israelí, Yair Lapid, abogó hoy ante Biden a contemplar la amenaza militar si Irán sigue con su programa nuclear, y aseguró que la diplomacia no funcionará.



Biden, por su parte, insistió en que ve la vía diplomática como la mejor opción, aunque no descarta la acción militar «como último recurso» y hoy firmó una declaración con Israel en que EE.UU. se compromete a evitar por todas que Irán obtenga el arma nuclear. EFE