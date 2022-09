Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, fue uno de los economistas más influyentes del Siglo XX

2 septiembre, 2022

Economista, estadístico y académico estadounidense de origen judío y una de las principales figuras y referentes del liberalismo.

Fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela de economía neoclásica defensora del libre mercado. Junto a John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Ideológicamente liberal, Friedman dedicó buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo dominante a mediados del siglo XX, calificando la teoría keynesiana de “ingenua”.

Su alternativa macroeconómica se conoce como monetarismo. Friedman propuso como política monetaria ideal una expansión suave y gradual de la oferta monetaria. También desarrolló el concepto de la tasa natural de desempleo, y predijo la crisis de la estanflación en Estados Unidos diez años antes de que ocurriera.

Friedman fue asesor para los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Su teoría monetaria inspiró las medidas que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera de 2008.

Friedman nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Fue el cuarto y último hijo de una familia judía humilde formada por Sarah Ethel y Jeno Saul Friedman, inmigrantes judíos procedentes del centro de Europa. Su padre murió teniendo Friedman la edad de quince años. A pesar de ello, y debido al gran esfuerzo económico realizado por su familia y él mismo costeándose sus estudios, Friedman cursó Economía en la Universidad Rutgers. Tras ello regresó a Chicago para colaborar como investigador con Henry Schultz en mediciones de la demanda.

En 1938 se casó con la también economista Rose Director Friedman, a la que conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad de Chicago en una clase impartida por Jacob Viner. Juntos crearon la Milton and Rose D. Friedman Foundation for Educational Choice. También firmaron conjuntamente varios libros.

Trabajó como economista para varias agencias federales en la ciudad de Washington y fue Profesor de las Universidades de Chicago, Wisconsin, Princeton, Columbia y Stanford.

Asesoró a multitud de gobiernos, muchos de los cuales aplicaron sus propuestas económicas liberales, apareciendo en los medios de comunicación. Escribió en la revista Newsweek (1966-1984).

El 14 de octubre de 1976 se anunció que Friedman recibiría el Premio Nobel de Economía “por sus logros en los campos del análisis del consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización”.

En 1976 se traslada a San Francisco para integrarse a la Institución Hoover, donde siguió defendiendo la libertad económica. En 1998 escribe un libro junto a su esposa, titulado “Dos personas con suerte”, donde relata sus memorias. A los 91 años en una nota periodística para el Financial Times Friedman renegaría de su propia teoría del monetarismo, y diría: “El control sobre la masa monetaria como un objetivo en sí mismo no ha sido un éxito. Hoy en día ya no creo en ello, como lo hice alguna vez”.

Falleció en 2006, a los 94 años.



Condecoraciones y honores

En 1952 recibió la Medalla John Bates Clark.

En 1988 recibió la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos por parte del presidente Ronald Reagan.

En 1978 recibió un doctorado Honoris Causa en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, además de un auditorio que fue nombrado en su honor en la misma casa de estudios.

Premio Nobel de Economía en 1976.

Recibió títulos honorarios de distintas universidades de EE. UU., Japón, Israel y Guatemala, así como la Grand Cordon of the First Class Order of the Sacred Treasure, otorgada por el gobierno francés en 1986.

Hasta el día de hoy su figura e ideas siguen generando controversias y discusiones. Tiene millones de seguidores y millones de detractores y críticos. Lo que nadie puede negar es que fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.