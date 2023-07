Miles de personas protestan contra la dictadura de Hamás en Gaza

31 julio, 2023

Al grito de "!queremos vivir!", miles de gazatíes tomaron las calles de la Franja de Gaza para protestar contra el gobierno de facto del grupo terrorista islámico Hamás.

Los manifestantes denunciaron las difíciles condiciones de vida en el enclave costero, sometido por el grupo islamista, y con escaso acceso a los servicios públicos y al desarrollo económico.



Ondeando banderas palestinas, los manifestantes protestaron en el norte de la Franja de Gaza, en el campo de refugiados de Jabalia, también en la céntrica Plaza Al Shujaeyah de la ciudad de Gaza y en el campo de refugiados de Al Bureij, así como en el sur del enclave, en Rafah.



En una demostración poco frecuente del hartazgo ciudadano por el gobierno local, los manifestantes llegaron a quemar banderas de Hamás.



«Queremos acabar con la división del pueblo» palestino, clamaban decenas de gazatíes, haciendo referencia a la ruptura entre Hamás y el movimiento nacionalista Fatah, que gobierna partes de Cisjordania, a través de la Autoridad Palestina (AP), que preside Mahmud Abbás.



Durante una reunión en Egipto con diferentes organizaciones terroristas palestinas, Abbás, urgió a «poner fin a la división» entre los gobiernos de Gaza y Cisjordania, y pidió «subsanar» la relación de odio y hostilidad entre las diferentes facciones palestinas.



«Un solo Estado, un sistema, una Ley y un Gobierno único», dijo Abbás durante su intervención en la reunión, que fue boicoteada por tres grupos, entre ellos el grupo Yihad Islámica Palestina, debido a los arrestos de miembros de sus efectivos en Cisjordania.



La lucha de poder entre Hamás y Fatah alcanzó su punto culminante en 2007, cuando el grupo islamista -designado como terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel- asumió el control absoluto en Gaza y rompió el gobierno de unidad nacional creado tres meses antes.



La toma del poder por parte de Hamás, el 15 de junio de 2007, se produjo tras cinco días de sangrienta lucha fratricida con efectivos Fatah en lo que se bautizó como la Batalla de Gaza, que dejó unos 120 muertos.



Esto culminó con la expulsión del enclave de todo los funcionarios vinculados a Fatah; la ruptura de Hamás con la AP; la división del territorio controlado por los palestinos y la polarización de su población.



Israel y Egipto denunciaron graves amenazas a su seguridad para establecer consecuentemente restricciones a la circulación de personas y bienes desde y hacia Gaza, que contiene más de dos millones de habitantes en un enclave costero (de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho) sumido en una profunda crisis política y económica.

(Hamás proclama abiertamente que su objetivo es la destrucción de Israel y hacia esa meta canaliza sus principales esfuerzos económicos, políticos y bélicos en Gaza)



Con altos índices de desempleo, un 80% de la población en Gaza depende de la ayuda humanitaria y la mayoría de las familias no pueden acceder a los servicios básicos.



A esto se suma la extensa destrucción de infraestructura que dejan las frecuentes confrontaciones militares entre los grupo terroristas que controlan con mano dura el enclave costero y las Fuerzas de Defensa de Israel .



La escasez de energía ha afectado gravemente la disponibilidad de servicios esenciales, en particular los servicios de salud, agua y saneamiento, y ha socavado la frágil economía de Gaza, en particular los sectores manufacturero y agrícola.



En 2023, los gazatíes han carecido de electricidad un promedio de 10 horas al día, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



En los últimos 16 años, las autoridades palestinas (Fatah y Hamás) no han celebrado elecciones ni en Gaza ni en Cisjordania, y miles de jóvenes gazatíes han emigrado a Turquía o Europa huyendo de la pobreza y el desempleo. Aurora y EFE