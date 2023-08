Milena Márkovna Kunis actriz ucraniana nacionalizada estadounidense

25 agosto, 2023

Nacida como Milena Márkovna Kunis el 14 de agosto de 1983 en Chernivtsí (en aquel entonces RSS de Ucrania, actualmente Ucrania), Kunis procede de una familia judía.

Su madre, Elvira, era profesora de física y su padre, Mark Kunis, ingeniero mecánico. ​Mila tiene un hermano mayor, Michael. En 1991, la familia Kunis se fue a vivir a Los Ángeles, California.Allí estudió en el Hubert Howe Bancroft Middle School.

Es conocida por interpretar a Jackie Burkhart en That 70’s Show, por ser la actriz de voz de Meg Griffin en Padre de familia, y por los papeles cinematográficos de Solara en The Book of Eli, Lily en Black Swan, Jamie en Friends with Benefits, Lori en Ted, Theodora, la bruja del Oeste en Oz: The Great and Powerful y Amy Mitchell en Bad Moms.

Carrera profesional

A los nueve años compaginaba el colegio con clases de interpretación en el Beverly Hills Studios, donde conoció a su primer y actual mánager Susan Curtis. Empezó apareciendo en pósteres, catálogos y anuncios de televisión de productos infantiles de la marca de Lisa Frank (1996), muñecas Barbie (1994) y zapatos Payless Shoes. Trabajó como modelo para Guess?, Girls Clothing Campaign. Su primer papel televisivo fue la joven Hope Williams en un episodio del popular serial televisivo llamado Days of Our Lives.

Antes de actuar en That 70’s Show, Kunis apareció en algunas películas como Santa With Muscles, Honey, We Shrunk Ourselves como personaje secundario y en la película de Angelina Jolie, GIA. También tuvo un pequeño papel en 7th Heaven como la némesis de Lucy. En 1995, tuvo un papel en la película Piranha como Susie Grogan.

En 1998, entró a formar parte del reparto de la serie That 70’s Show interpretando a Jackie. En el casting previo se estableció que el papel de Jackie fuera interpretado por una chica de al menos 18 años, así que Kunis se apuntó al casting alegando que “en su cumpleaños” llegaría a la edad marcada (aunque nunca especificó a que cumpleaños se refería). Realmente la actriz tenía 14 años en ese momento, dato que fue descubierto después de conseguir el papel, a pesar de lo cual pudo conservarlo, aunque había engañado a los directores. Fue considerada como la persona que mejor encajaba con el personaje y valoraron su creatividad a la hora de conseguir la audición, a pesar de su edad.

Su participación en esta serie la dio a conocer entre el gran público estadounidense. Su interpretación recibió siete candidaturas a los Teen Choice Award de la cadena Nickelodeon, pero nunca ganó. Kunis, por su parte, ha comentado en multitud de ocasiones que no se parece en nada a Jackie en la vida real.

En 2007 recibió una candidatura al Annie Award. También pone voz a varios personajes de Robot Chicken, un programa enmarcado dentro del bloque Adult Swim de Cartoon Network. También ha entrado en el mundo de los videojuegos como dobladora de Tanya en Saints Row, del mismo modo que repitió como Meg, esta vez en la adaptación en videojuego de Padre de familia.

Por otro lado, ha aparecido en videos musicales y en películas.

Kunis ha sido modelo para algunas revistas, entre ellas Stuff y Maxim.

Respecto a apariciones en películas tuvo papeles importantes en Get Over It junto a Kirsten Dunst, American Psycho 2 con William Shatner, After Sex, Boot Camp y Moving McAllister con Jon Heder.

Sus apariciones en la pantalla grande han sido interpretando a Rachel Jansen en la película de 2008 Forgetting Sarah Marshall en la que compartió cartel junto a Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand, Jonah Hill y Bill Hader. Su interpretación recibió otra nominación para los Teen Choice Award. En 2008 participó junto a Mark Wahlberg y Ludacris en la película Max Payne, y en la película The Book of Eli junto a Denzel Washington.

En julio de 2009, Mila fue seleccionada para interpretar a Lily, el papel principal de la rival de Natalie Portman en Black Swan, la película dirigida por Darren Aronofsky, papel por el cual tuvo su primera nominación a un Globo de oro por mejor actriz de reparto.

En 2010, Mila Kunis rodó en la ciudad de Nueva York Friends with Benefits junto a Justin Timberlake, una comedia romántica dirigida por Will Gluck. En 2012 protagonizó junto a Mark Wahlberg la película Ted, una comedia fantástica en donde hace el papel de Lori Collins. En ese mismo año fue nombrada la mujer más sexy del mundo.

En 2013, protagonizó junto a Channing Tatum la película Jupiter Ascending como Júpiter Jones, una joven conserje con “la misma composición genética perfecta que la reina del Universo” y que representa una amenaza para su gobierno.

En 2014, participó como invitada especial en un capítulo de la duodécima temporada de Two and a Half Men junto a su actual marido, Ashton Kutcher, protagonista de la serie.

Vida personal

Kunis ha hablado con afecto de sus padres, diciendo que son una influencia positiva y la han mantenido centrada en lo que es importante en la vida: “Tuve una infancia normal y fui a la escuela pública”, dice. “Si alguna vez, siquiera por un segundo, empecé a ser cabezota, me llevaron de regreso a la realidad con bastante rapidez. Mis padres son por lo que yo estoy muy centrada”.

Desde 2012, mantiene una relación con el actor Ashton Kutcher, su compañero de reparto en la serie That ’70s Show, con quien tiene dos hijos y con el cual contrajo matrimonio el 4 de julio de 2015.

Desde la infancia, Mila Kunis padece TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad)

El 30 de septiembre de 2014, Kunis dio a luz a su primera hija, una niña llamada Wyatt Isabelle Kutcher en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. El 30 de noviembre de 2016, el matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, un niño al que llamaron Dimitri Portwood Kutcher.

Fuente: Wikipedia