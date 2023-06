Más protestas en Israel por la reforma judicial tras romperse el diálogo entre el Gobierno y la oposición

18 junio, 2023

Israel volvió a ser escenario de multitudinarias protestas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanyahu, luego de que la oposición abandonó esta semana el diálogo que buscaba un consenso en torno a esta iniciativa, que ha polarizado al país.

Según los organizadores, «alrededor de 120.000 personas se presentaron por vigésimo cuarta semana consecutiva en Tel Aviv para decir que Israel no será una dictadura».



La empresa de estimación de multitudes CrowdSolutions, citada por el Canal 13, calculó unas 100.000 personas reunidas en Tel Aviv.



Ondeando banderas israelíes y pancartas que rezaban «detengan la dictadura», las manifestaciones se replicaron, en menor proporción, en más de cien ciudades como Haifa, Carmiel, Nahariya, e incluso Or Akiva, el bastión del partido de Netanyahu, Likud.



Aunque mucho menos concurridas, también se registraron manifestaciones a favor de la reforma, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia.



Uno de los aspectos centrales del proyecto de ley es la modificación del comité que selecciona a los jueces, para otorgar una mayoría automática al Gobierno. Así, los detractores de la iniciativa argumentan que erosionaría la democracia y la independencia de la Justicia.



Netanyahu y su coalición de derecha impulsan desde enero la polémica reforma, pero ante las multitudinarias manifestaciones de protesta y la polarización del país que causó, se paralizó su trámite en el Parlamento en marzo para ser consensuada entre Gobierno y oposición bajo la mediación del presidente Isaac Herzog.



Sin embargo, el diálogo no dio frutos y el miércoles pasado la oposición israelí anunció su retiro de las negociaciones, después de que el Parlamento nombrara solo a uno de los dos legisladores que deben formar parte del comité de selección de jueces.



De acuerdo con las reglas parlamentarias, la votación para el segundo puesto tendría que llevarse a cabo en 30 días.



En tanto, la próxima semana se espera otra decisión crucial: se elegirá al nuevo líder del Colegio de Abogados de Israel.



Amit Becher, jefe interino del Colegio y quien se postula para el puesto permanente, se dirigió a la multitud en Tel Aviv este sábado: “Los eventos del miércoles en la Knéset (Parlamento) son una prueba más del intento de destruir la independencia del sistema judicial, de nombrar jueces políticos y de controlar al presidente de la Corte Suprema y destruir la democracia”.



Afirmó que si su principal oponente, Efi Nave, es electo, otorgaría al Gobierno “control total sobre el nombramiento de jueces”.



Nave renunció al cargo en 2021 en medio de un escándalo sexual y parece simpatizar con la coalición, por lo que probablemente designe a dos representantes para el Comité de Selección Judicial que sean favorables a los planes de reforma del Gobierno.



«No nos rendiremos por el pueblo de Israel y su democracia», clamó durante la protesta de Tel Aviv Yair Lapid, ex primer ministro y líder de la oposición, mientras los manifestantes le solicitaban a gritos no negociar con el Gobierno.



«Queremos los tres poderes, ni uno menos», pedía un grupo de manifestantes, mientras una delegación que marchaba con la bandera arco iris del movimiento LGBT+ decía que «no hay orgullo sin democracia». EFE