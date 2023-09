Más de 120.000 israelíes protestaron contra la reforma judicial antes de una audiencia judicial clave

10 septiembre, 2023

Más de 120.000 israelíes se manifestaron en distintos puntos del país contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu

Los manifestantes instaron a la Corte Suprema a derogar una ley clave aprobada en julio y que será analizada esta semana por el tribunal tras la apelación de varias organizaciones.



Las protestas de ayer elevaron a 36 el número de sábados consecutivos de manifestaciones y volvieron a tener como epicentro la ciudad de Tel Aviv.



Estimaciones indican que más de 118.000 personas se concentraron en la ciudad costera, mientras que varios miles más salieron a las calles de distintas ciudades del país.



Las manifestaciones del sábado tuvieron lugar días antes de que los 15 jueces de la Corte Suprema analicen las apelaciones presentadas contra la ley que anuló la doctrina de razonabilidad, que permitía a la Corte revisar y revocar decisiones gubernamentales de acuerdo a si éstas eran razonables o no.



Esa norma es una enmienda a una de las leyes básicas de Israel y uno de los pilares del plan de reforma del Gobierno, que, según sus detractores, busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente afectada.

Si bien nunca en la historia del Estado judío la Corte Suprema ha intercedido ante una enmienda a una de las leyes básicas, distintos analistas han destacado que se trata de un caso sin precedentes y que resulta un escenario incierto.



Una de los temas centrales de las protestas de ayer fueron las declaraciones de miembros del Gobierno que sugirieron esta semana que podrían no acatar un fallo de la Corte en contra de la legislación.



«Ni se les ocurra invalidar una ley básica», advirtió el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, durante una manifestación en favor de la reforma el jueves.



«Anular una ley básica es una desviación de su autoridad y marcaría el fin de la democracia israelí», agregó.



Tras las protestas de este sábado en Tel Aviv, se espera que un importante número de manifestantes se traslade el martes a Jerusalén, donde tendrá lugar la audiencia (vista) judicial.



Esta semana, la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, instó a la Corte a derogar la ley y alertó que «esta enmienda representa un golpe fatal a los cimientos del sistema democrático».



Por su parte, el presidente, Isaac Herzog, llamó a proteger «la independencia y solidez del sistema judicial» e intentó retomar las negociaciones entre Gobierno y oposición para impulsar una reforma consensuada, un esfuerzo que hasta el momento no ha dado resultado. EFE y Aurora