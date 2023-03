Los judíos de Aragón en la Edad Media

14 marzo, 2023

1.- LA CONDICIÓN SOCIAL DE LOS JUDIOS ARAGONESES

Álvaro López Asensio

Cuando (entre los siglos XI y XII) los reyes de Aragón van conquistando la mayor parte del Norte de Al-Ándalus (llamado Marca Superior), los judíos prefieren quedarse en sus lugares de residencia y no emigrar a las tierras del Sur islámico, como así hicieron la mayoría de los intelectuales, aristócratas y burguesía adinerada musulmana (sólo quedaron los asalariados y labradores con propiedades y explotaciones agropecuarias). Las causas por las que no emigraron habría que buscarlas en el respeto a sus usos y costumbres, así como a los numerosos privilegios socio-económicos que los reyes les concedían, prerrogativas que en Al-Ándalus por entonces les negaban.

Las principales ciudades conquistadas por los cristianos -durante el primer tercio del siglo XII- incrementaron notablemente su población judía gracias a la fuerte emigración que provino de Al-Ándalus [1]. Recordemos que los almorávides (1102-1145) y almohades (1147-1212) les persiguieron y maltrataron desde todas las instancias de poder.

A lo largo del siglo XIII se hace patente la participación, cada vez más activa, de los judíos tanto en la vida económica como política (interna y externa) de la Corona aragonesa. Su importancia en ese momento radica, precisamente, en el papel de enlace que realizan tanto en Al-Ándalus como en los nuevos territorios cristianos.

El protagonismo judío en las cuestiones de Estado, despertaron el recelo de muchos cristianos que consideraban exagerado el status que disfrutaban algunos judíos. Esta situación se truncó en 1283, cuando se prohíbe definitivamente que ejerzan cargos públicos [2]. A partir de entonces quedan reducidos a ser una mera fuente económica.

Pero las instituciones y sociedad aragonesa no supieron apreciar su contribución cultural y su predisposición emprendedora para la economía del reino. Desde el siglo XIII, los cristianos y judíos de Aragón (influenciados por la postura oficial de la Iglesia) no vivieron en un plano de igualdad, ni tuvieron una convivencia pacífica como actualmente se nos quiere hacer creer por intereses políticos o sociales, sino que más bien coexistieran forzados a respetarse en lo profesional y tolerarse en lo interpersonal, religioso y organizativo.

El peso social de los judíos por su número, la extrañeza de sus costumbres, el éxito de sus negocios en el mundo económico y financiero, el vigor de su espíritu corporativo: todo esto fue causa para que naciera poco a poco un desprecio hacia ellos, que irá incrementándose hasta arraigarse de manera profunda en todo el territorio aragonés. El rechazo será uno de los principales motivos que determinará la marginación que soportaron durante los siglos XIV y XV.

La Iglesia tampoco supo apreciar su labor ya que, hasta el siglo XIII, definía al judío como aquel que profesa la Ley de Moisés, sigue fielmente el Talmud y se rige por sus tradiciones. En efecto, aunque en esa centuria las relaciones entre judíos y cristianos siguieron siendo fluidas [3], lo cierto es que la postura oficial de la Iglesia fue de rechazo hacia el judaísmo. Este se consideró una amenaza para los cristianos, de ahí que nazca un sentimiento de rechazo, sustentado más en un sistema ideológico que en acontecimientos y circunstancias históricas o puntuales.

Los judíos han sido muy importantes en la historia de Aragón y en la Península Ibérica porque, a partir del siglo XII, transmitieron a la sociedad cristiana los conocimientos filosóficos y científicos que compartían con los intelectuales musulmanes: los autores greco-latinos, la medicina, la astronomía, las matemáticas, la música y, sobre todo, la filosofía, entre otras.

Los intelectuales musulmanes se marcharon cuando los reyes aragoneses y castellanos conquistaban sus territorios. Pero los judíos se quedaron, lo que favoreció que esos conocimientos los tradujeran al latín y los transmitieran a una sociedad cristiana poco culta y dada al estudio. Esta instrucción, lejos de perderse, favoreció que en los monasterios floreciera el saber antiguo en sus bibliotecas y se enseñara, más tarde, en las scolas y universidades medievales. Gracias a los judíos los reinos cristianos accedieron a la cultura y a la ciencia, que rápidamente se transmitió al resto de Europa. Ellos fueron el nexo de unión entre una sociedad avanzada como la musulmana y un pueblo receptivo a aprender, de ahí la importancia que han tenido para la Historia y modernización de España y Europa.



2.- LAS CLASES SOCIALES Y LOS ORGANOS DE GOBIERNO

En el siglo XII las juderías se regían por un sistema autárquico de gobierno, es decir, un albedín será la autoridad de toda la comunidad. Según Baer, el órgano de gobierno estaba presidido por un albedín que tenía competencias en “pleitos entre cristianos y judíos, se ocupaba de la ejecución de los judíos, les cobra las multas y representa sus intereses frente a los cristianos, lo mismo que el juez desempeña todas estas funciones con los cristianos [4]”. Además, se ocupaba de hacer observar las normas o takanot aljamiales, recaudar los impuestos [5], cobrar las multas y representar los derechos, deberes y obligaciones de sus convecinos.

En el siglo XIII las aljamas judías se gobernaban mediante un sistema oligárquico, es decir, la gobernanza la asume un cuerpo de dirigentes o adelantados, que tendrán poderes judiciales y podrán decretar normas con el consentimiento de toda la comunidad [6].

En el siglo XIV se impuso la organización asamblearia. Las responsabilidades de gobierno recaerán sobre el siguiente cuerpo de dirigentes, cuyo número variaba según el tamaño de las juderías [7]: · Los adelantados o administradores (no más de 4 personas).

· Los clavarios o ecónomos (no más de 4 personas).

· Los adelantados y clavarios serán los cargos públicos que dirijan los asuntos de la comunidad: harán cumplir la Ley judía o halajá, así como las takanot o normas internas aljamiales, coordinarán la recaudación de impuestos y garantizarán el cumplimiento de los privilegios concedidos por los monarcas. · Un Consejo de gobierno posiblemente compuesto por los tres estamentos sociales de la comunidad: cuatro representantes de la mano Mayor (aristócratas o clase alta con fuerte poder adquisitivo); cuatro de la mano Media (burguesía y clase media) y cuatro de la mano Menor (clase baja).

Pero, aunque los objetivos de este sistema organizativo eran buenos, sin embargo, generaron desencuentros entre las clases sociales de las juderías. Los conflictos que comenzaron a surgir a mediados del siglo XIII entre el estamento dominante o mano Mayor y las clases populares de la mano Mediana (la burguesía artesanal) y Menor (pobres, huérfanos, viudas y enfermos) se fueron poco a poco incrementando hasta tal punto que, en el siglo XIV, el enfrentamiento por el poder interno de las juderías alcanzó su máxima crispación. La principal causa de estas luchas intestinas habría que buscarlas en la forma injusta de repartir los impuestos, circunstancia que generó grandes desigualdades entre cada estamento social.

El hecho de que los dirigentes salientes de la mano Mayor propusieran los nombres de los futuros candidatos entrantes, propició que el poder estuviera controlado siempre por los intereses de las familias de la mano Mayor, quienes tomaban las decisiones políticas que más favorecían a los miembros de su colectivo social.

Pero los judíos de la mano Menor se resistían a dejar las responsabilidades de gobierno en la Mayor, para que no siguieran controlando los resortes del poder. Los reyes aragoneses, por ejemplo, sin cuya ayuda las clases inferiores nunca hubieran podido conseguir ninguna de sus aspiraciones, prestaron un apoyo moderado a sus reivindicaciones, buscando en todo momento el equilibrio de fuerzas para no perjudicar, por un lado, a los más pudientes que le prestaban el dinero y, por el otro, a los menos poderosos que necesitaban dignificar su protagonismo personal y vital dentro de la vida comunitaria.

Para equilibrar el poder de fuerzas sociales en las juderías más grandes (en las pequeñas no había tanta diferenciación social), los reyes fueron introduciendo, en el primer tercio del siglo XV, un novedoso sistema basado en la elección de cargos electos por insaculación. Este sistema intentaba evitar que la mano Mayor de las juderías hiciera fraude e impusiera sus candidatos sobre los demás.

El sistema de insaculación consistía en escribir los nombres de los candidatos a cargos en unas bolas de cera (llamadas redolinos o teruelos) e introducirlas en un bacín lleno de agua y tapado. La extracción era efectuada por un niño de siete u ocho años que, con su brazo derecho desnudo, introducía la mano en el recipiente y sacaba la bola de la persona que tenían que desempeñar el cargo, que generalmente era de un año en todas las comunidades hebreas. El notario certificaba que el proceso se hacía correctamente y según el reglamento establecido.

A pesar de las buenas intenciones de los reyes aragoneses por evitar las desigualdades sociales entre los miembros de las juderías, la poderosa mano Mayor siguió ostentando la autoridad y potestad sobre el resto de las Manos.

Mapa de la aljama de Zaragoza. 1: Sinagoga Mayor, 2: Sinagoga Menor, 3: Sinagoga de Bicorolim, 4: Sinagoga de los Siete Callizos, 5: Baños, 6: Alcaicería, 7: Puerta de la Alquibla.

Las aljamas eran las entidades autónomas en las que se agrupaban las comunidades judías durante la Edad Media en la península ibérica y las islas Baleares en las que se regían la vida de sus miembros, vigilando que sus costumbres y su moral se ajustaran a lo establecido por la religión judía. Foto: Wikipedia – CC BY-SA 3.0