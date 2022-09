Lapid y el rey Abdalá abordan la creciente violencia en Judea y Samaria

21 septiembre, 2022

El primer ministro, Yair Lapid, se reunió en Nueva York con el rey Abdalá II de Jordania en un encuentro improvisado para abordar la creciente ola de violencia en Cisjordania, que se teme que pueda ir el aumento cuando se acerca la festividad judía de Año Nuevo.

Ambos mandatarios se reunieron ayer en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, confirmó la oficina del primer ministro, en un encuentro que inicialmente no estaba previsto pero que Lapid solicitó de urgencia para tratar la situación de seguridad en la zona.



«El primer ministro habló con Su Majestad sobre la necesidad de calmar la situación sobre el terreno y detener el terrorismo antes de las próximas festividades judías», indicó en un comunicado la oficina del primer ministro.



En las últimas semanas se han incrementado los ataques de terroristas palestinos hacia tropas israelíes, especialmente en el área de Nablus y Yenín, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantienen desde abril la intensidad de sus redadas que se saldan con decenas de detenciones, y a menudo desembocan en enfrentamientos.



En lo que va de año, más de un centenar de palestinos -en su gran mayoría armados- han muerto como consecuencia de estos operativos de antiterrorismo y alrededor de 2.000 sospechosos han sido detenidos.



Israel intensificó sus operaciones en la zona el pasado abril a raíz de que cinco ataques terroristas en el que fueron asesinadas 18 personas del lado israelí.



«El primer ministro Lapid enfatizó que Israel no se quedará de brazos cruzados y luchará contra el terrorismo en todas sus formas, y no permitirá que se dañe la seguridad de sus ciudadanos», agregó el comunicado.



Por su parte, el rey habló de la importancia de otorgar a los palestinos «sus derechos justos y legítimos, e incluirlos en el desarrollo económico regional”, según el servicio de noticias oficial de Jordania.



Se trata de la segunda reunión entre ambos desde el pasado julio, cuando Lapid visitó al monarca en su palacio en Amán, lo que supone «expresión adicional del estrechamiento de las relaciones entre Israel y Jordania y el continuo fortalecimiento de la conexión personal entre el primer ministro y el rey de Jordania», indican.



Israel y Jordania entablaron relaciones en 1994 y desde entonces el reino hashemita ha jugado un papel clave como mediador con los palestinos, además de desempeñar como custodio de lugares sagrados de Jerusalén, incluyendo el Monte del Templo.



Antes de la reunión con Lapid, Abdalá intervino ante la Asamblea General y criticó el creciente número de judíos que entran al Monte del Templo de Jerusalén, centro espiritual del pueblo hebreo desde los remotos tiempos de la Antigüedad. Aurora y EFE