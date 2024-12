La Policía iraní niega el arresto de la cantante del concierto virtual Parastoo Ahmadi

Parastoo Ahmadi Foto: Hosseinronaghi CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

La Policía iraní negó el arresto de la cantante Parastoo Ahmadi que desafió a la República Islámica con un concierto virtual en el que aparece sin velo y cantando en público y dijo que la artista fue citada para recibir algunas indicaciones, tras lo cual salió de la sede policial junto con su familia.



“Después de la producción y publicación de un video fuera de lo común y los valores sociales por parte de la señora Parastoo Ahmadi en el espacio virtual, fue citada a la policía de seguridad pública y le indicaron que acuda a la autoridad judicial”, anunció a última hora del sábado la Policía de la norteña provincia de Mazandaran en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.



Además, aseguró que la cantante abandonó la sede de la Policía con su familia.



Horas antes, el abogado de la artista Milad Panahipour había informado del arresto de Ahmadi y de dos de los cuatro músicos que la acompañaron en el concierto virtual, en declaración al portal de noticias Emtedad.



“Desde casi el mediodía de hoy, no teníamos información sobre mi clienta, la señora Prastoo Ahmadi, y desafortunadamente, nos enteramos de que fue arrestada en la provincia de Mazandaran”, señaló el letrado.



El abogado dijo además que se desconocen las acusaciones contra la cantante y su paradero, así como quién la detuvo.



La joven artista publicó el miércoles un video de 27 minutos en Youtube de un “concierto hipotético” celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, desafiando el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público.



La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.



La justicia iraní presentó el jueves una demanda contra la cantante y los instrumentistas por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.



Ahmadi ya se enfrentó a problemas judiciales cuando publicó la canción ‘De la Sangre de la Juventud de la Patria’ durante las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.



Esa canción le valió una citación por parte de las agencias de seguridad y una denuncia, cuyo desenlace se desconoce.



Varios músicos iraníes fueron condenados a fuertes penas por la publicación de piezas musicales en apoyo de las protestas, entre ellos Shervin Hajipour y el rapero Tomaj Salehi, quien fue condenado a muerte, pena que se retiró y recientemente fue liberado. EFE