La página cotidiana del Talmud babilónico cumple cien años

18 septiembre, 2023

El estudio diario de la página cotidiana del Talmud, conocido en hebreo bajo el rótulo de Daf Iomí fue promovido por el Rabino Meir Shapiro hace un siglo.

Por Dr. Israel Jamitovsky

Este año se cumplen 100 años de existencia de un valioso emprendimiento desconocido o escasamente conocido en vastos espacios de la sociedad israelí y de las comunidades judías diaspóricas. Aludo al estudio diario de la página cotidiana del Talmud, conocido en hebreo bajo el rótulo de Daf Iomí. Su promotor fue el Rabino Meir Shapiro que dirigiera la conocida Yeshivá(Academia de Estudios Religiosos) en Lublin, Polonia.

El emprendimiento era muy simple pero no menos original. Habida cuenta que las ocupaciones diarias impiden al judío dedicar largas horas de estudios a las fuentes judaicas, afloró la idea de leer y estudiar por lo menos una página del Talmud Babilónico(anverso y reverso), de tal suerte que judíos de todo el orbe participen cotidianamente en un estudio simultáneo del Talmud. No debe omitirse asimismo el signo solidario , fraterno e incluso simbólico del evento .En cierto modo y en este espacio, el Rabino Meir Shapiro fue un pionero de la globalización.

Habida cuenta que el Talmud de Babilonia posee 2711 folios, se estima que cada ciclo insume siete años y medio. Una vez concluido un ciclo de lectura y estudio, comienza inmediatamente uno nuevo, siguiendo el ejemplo de la festividad de Simjat Torá(La festividad de la Torá) en la cual una vez culminada la lectura del último capítulo de la Torá, se comienza inmediatamente la lectura de su inicio. No hay lugar a interrupciones o vacíos. Comenzó en Septiembre de 1923 y hasta el momento se cumplieron trece ciclos del estudio de la página cotidiana del Talmud Babilónico. Se estima que miles de judíos de todo el mundo estudian dicha página y que más de 300.000 personas toman parte en el Siyum HaShas que abarca las seis series del Talmud de Babilonia, evento que marca la culminación del ciclo del estudio talmúdico y en el que se eleva una oración especial a la memoria de su fundador Rabino Meir Shapiro quien falleció muy joven y no tuvo hijos.

La culminación del primer ciclo se celebró como no podía ser de otra manera en la Ieshivá Jajmei Lublín (Centro de Estudios Religiosos Sabios de Lublín) en la que hizo uso de la palabra su fundador y promotor Rabino Mair Shapiro. Sus alumnos elaboraron una canción alusiva a este empresa y festejaron el evento hasta la madrugada.

El éxito de este emprendimiento, lo acredita el hecho de que con los años afloraron distintos espacios que apuntaron a difundirlo y brindar ayuda a sus estudiosos. Así, cabe destacar a Eventos de la Página Cotidiana que trasmite diariamente por radio la página estudiada, que semanalmente emite un boletín con un resumen de los tópicos estudiados semanalmente y que se distribuyen en las sinagogas, variante telefónica como La Voz de la Página la cual trasmite lecciones grabadas y un Portal de la Página Cotidiana que reúne y brinda materiales de ayuda y colaboración a los estudiosos del antedicho Talmud.

La Página Cotidiana del Talmud Babilónico fue igualmente un referente a emprendimientos semejantes como, a saber.

El Talmud de Jerusalén

La Mishná Cotidiana

La Halajá(Normativa Religiosa) Cotidiana

El Maimónides Cotidiano

Aún así, cabe señalar que estos emprendimientos no alcanzaron la popularidad, resonancia y éxito de la Página Cotidiana del Talmud Babilónico.

RECONOCIMIENTOS Y OBJECIONES

En cinco ciudades de Israel-Jerusalén , Tel-Aviv, Bnei Brak, Betar Ilit y Haifa hay calles rotuladas La Página Cotidiana o Atributos de la Página Cotidiana, pauta de su repercusión en el mundo tradicional judío.

Sin perjuicio de todo ello, desde determinados círculos se elevaron distintas objeciones al antedicho emprendimiento. Se sostuvo que el estudio diario de apenas una hora no es suficientemente profundo y al no repetirlo, difícilmente perdure en la memoria del estudioso.En el movimiento Jabad no se estudia ya que se aduce que el estudio adecuado debe centrarse en tópicos concretos, al estudiarse una página, difícilmente se abarque todo un tópico, por todo lo cual la secuela es una lectura limitada sin acceder a su plena comprensión y entendimiento.

UNA GRATA Y SORPRESIVA VIVENCIA

La Ieshivá Jajmei Lublín(Academia de Estudios Religiosos de Lublín(Polonia) fue fundada en 1930 por el antedicho Rabino Meir Shapiro contando con más de 400 alumnos y una biblioteca compuesta por 22.000 volúmenes. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, los nazis se apropiaron de su local procediendo a la expropiación de su equipamiento y a la quema pública de su rica biblioteca. En la época soviética, sus instalaciones sirvieron en calidad de distintos centros universitarios. Hasta aquí la información que personalmente conocía previo a la interesante visita que efectué a Polonia con mi señora y un pequeño aunque calificado grupo israelí en el año 2012.

Cuando llegamos a Lublín, tomé conocimiento que en el año 2004 el local había sido devuelto a la comunidad judía de Varsovia, en el año 2007 se efectuaron distintas reparaciones en cuyo contexto fue reconstruido el centro de estudios religiosos(Bet Midrash), convirtiéndose en un lugar de atracción para numerosos visitantes judíos. En el año 2005 se celebró en el lugar la ceremonia de culminación de la Página Cotidiana del Talmud Babilónico promovida por la Organización de Rabinos Europeos con la presencia de numerosas y distintas personalidades.

No fue la única sorpresa. Un integrante de nuestra delegación-el Rabino de la ciudad de Kfar Iona-procedía a enseñar y culminar otro ciclo de la Página Oral del Talmud de Babilonia en el mismo espacio en la cual nació y afloró. Difícil trasmitir con palabras la emoción y sensación que embargaban a todos los presentes en Lublín en aquella calurosa tarde del mes de Agosto del año 2012.