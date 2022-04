La obra de arte «Objeto Imposible» será lanzada a la Estación Espacial Internacional

6 abril, 2022

Una escultura que no puede existir en la tierra.

Para la mayoría de nosotros, la física y el arte suenan como dos palabras sin relación. Muchos piensan que la física es una ciencia exacta que requiere la aplicación de habilidades analíticas y cuantitativas. Mientras que el arte se basa en la emoción y la creatividad. Una colaboración entre la doctora Yasmine Meroz, física de la Universidad de Tel Aviv, y la artista contemporánea Liat Segal desafía los límites entre ambos campos. Su obra conjunta, llamada «Objeto Imposible», será lanzada a principios de abril a la Estación Espacial Internacional (ISS), como parte de la misión «Rakia» del astronauta israelí Eitan Stiva.

La doctora Yasmine Meroz es profesora titular de la Escuela de Ciencias Vegetales y Seguridad Alimentaria de la Facultad de Ciencias de la Vida de Wise. Su laboratorio estudia la física de los sistemas vegetales. La artista contemporánea Liat Segal estudió Informática y Biología. Y trabajó en la industria de la alta tecnología durante varios años, antes de cambiar su carrera por el arte. El vínculo especial entre ambas se creó cuando eran estudiantes de posgrado en el mismo laboratorio de la Universidad de Tel Aviv.

«Objeto Imposible» es una escultura hecha de agua. La forma tridimensional del líquido no obtiene su forma de ningún recipiente y como tal no puede existir en la tierra. Sino sólo en el espacio exterior en ausencia de gravedad. La escultura está hecha de tubos y varillas de latón interconectados, por los que fluye el agua. En ausencia de gravedad, el agua se adhiere a las varillas y forma una capa líquida moldeada por la tensión del agua, que envuelve la estructura de latón, dando lugar a una forma tridimensional que cambia con el tiempo.

La estructura de latón subyacente recuerda a una escalera ondulada y sin dirección. Esto plantea cuestiones sobre la forma en ausencia de gravedad y direccionalidad. En particular, ¿cuál es la forma del agua? ¿Qué aspecto tiene un «trozo de mar» o un «puñado de olas»? Esta es la segunda colaboración de Yasmine y Liat; su obra anterior, «Tropism», se expuso en la Galería de Arte de la Universidad Genia Schreiber.

La doctora Yasmine Meroz dice: «Hay mucho en común entre el arte y la investigación científica. Ambos son el resultado de un proceso de pensamiento en el que la creatividad desempeña un papel central y están motivados por el deseo de plantear preguntas interesantes. «Objeto imposible» es una obra de arte basada en la investigación. El medio es básicamente la física que sustenta el comportamiento del agua en ausencia de gravedad. He aprendido mucho en el proceso, y no tengo duda de que contribuirá a la investigación en mi laboratorio. En este sentido, esta obra expresa el potencial no realizado de la sinergia entre el arte y la investigación científica».

Liat Segal añade: «Estoy muy contenta de mi colaboración con Yasmine. En esta colaboración no sólo hemos compartido conocimientos e inspiración. Sino que también hemos sido capaces de llevar a cabo una verdadera co-creación, que no podría haber sido realizada por cada uno de nosotros por separado. Objeto imposible» es oportuno, pues sopesa el papel de la cultura y el arte en una época en la que la humanidad experimenta un acelerado desarrollo científico y tecnológico. Tras los increíbles logros tecnológicos y científicos en el espacio, y a medida que el turismo espacial se hace tangible, es importante reflexionar sobre el lugar de la cultura y las artes en nuestras vidas, en la Tierra y más allá».