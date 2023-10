La guerra en Gaza: un nuevo Medio Oriente aún puede surgir de la hora más oscura de Israel

18 octubre, 2023

Por el Prof. Manuel Trajtenberg

Es justo suponer que el mundo entero ya es muy consciente del bárbaro ataque contra civiles israelíes perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y consciente de las atrocidades que se cometieron en los kibutzim, en un festival de música, en aldeas pacíficas a lo largo de la frontera de Gaza, mientras matan con una ferocidad sin precedentes, violan, secuestran y evocan así recuerdos del Holocausto.

En vista de actos tan despreciables, los peores que se recuerdan recientemente, Israel está ahora decidido a eliminar a Hamás como organización terrorista, una organización totalmente dedicada no a mejorar el destino de los palestinos en Gaza, sino a destruir a Israel junto con Irán y sus apoderados, particularmente Hezbollah.

Muchos en Israel pensaron que Hamás se había vuelto pragmático, que como gobierno de facto en Gaza se alejaría gradualmente de su objetivo declarado de destruir Israel y, en cambio, se dedicaría al bienestar de los dos millones de palestinos que viven allí. Semejante premisa resultó ser totalmente errónea y provocó que Israel jugara en manos de Hamás: permitimos que más y más trabajadores de Gaza entraran en Israel y ganaran salarios mucho más altos, permitimos que Qatar los subsidiara con millones de dólares y permitido la entrada de crecientes volúmenes de mercancías a Gaza.

El fatídico ataque del 7 de octubre demostró que nosotros en Israel nos habíamos engañado a nosotros mismos y que ese autoengaño se convirtió en un monumental fracaso conceptual que nos cegó e hizo posible el horrendo ataque. De hecho, Hamás pudo prepararse meticulosamente para sus atrocidades, confiando en gran medida en nuestra mala comprensión de su verdadero carácter.

Esta comprensión tardía lleva a una conclusión inevitable: no puede haber otro resultado para esta guerra que la eliminación total de Hamás como organización terrorista. Ninguna otra cosa servirá.

Por cierto, los países árabes suníes de la región están observando muy de cerca a Israel, para asegurarse de que logremos hacer precisamente eso; para estos países, Hamás, así como las organizaciones islámicas afines de la región, no son menos peligrosas. Además, mientras Hamás sea un factor, no podrá producirse ningún acontecimiento positivo en Oriente Medio: ni una mayor normalización ni un frente común frente a Irán.

Lograr el objetivo de eliminar a Hamás es una tarea muy difícil, porque los terroristas están incrustados en la población civil de Gaza, a la que utilizan como escudos humanos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están dedicando grandes esfuerzos para intentar minimizar el sufrimiento de la población civil en Gaza. Sin embargo, Hamás desea desesperadamente las fotografías de las víctimas civiles para utilizarlas como arma en el ámbito de la opinión internacional.

Aunque la acción militar de Israel sobre el terreno aún no ha comenzado en serio y la guerra puede durar mucho tiempo, es importante tratar de obtener en esta etapa inicial algunas ideas provisionales y visualizar cuál podría ser el final del juego.

En primer lugar, el ataque de Hamás demuestra, una vez más, que Israel no tiene un conflicto con el pueblo palestino, sino más bien con el terrorismo palestino. Esto ya quedó claro después de los acuerdos de Oslo, cuando terroristas palestinos suicidas sabotearon efectivamente el proceso de Oslo, pero desafortunadamente no aprendimos realmente la lección entonces. Ahora, sin embargo, está muy claro: para poder finalmente hacer la paz con los palestinos (que debería ser nuestro objetivo final), el terrorismo palestino tiene que ser totalmente erradicado.

En segundo lugar, estoy convencido de que esta terrible guerra podría convertirse en un punto de inflexión hacia una era más prometedora en Oriente Medio, similar a lo que ocurrió después de la Guerra de Yom Kippur, hace cincuenta años. Los países árabes beligerantes comprendieron entonces que incluso en el “mejor de los casos” desde su punto de vista, es decir, un dramático ataque sorpresa en dos frentes y un sorprendente éxito militar inicial, resultaba imposible derrotar a Israel en el campo de batalla. La alternativa tenía que ser reconocer a Israel, emprender la vía diplomática y hacer la paz, como lo hizo Egipto y Jordania. Desafortunadamente, Siria no lo hizo.

Es de esperar que las organizaciones militantes palestinas aprendan ahora la misma lección, es decir, que incluso después de tomarnos por sorpresa tras un año de disidencia interna y debilidad percibida en Israel, e incluso después de cometer las atrocidades más indescriptibles, Israel nunca se pondrá de rodillas. Por el contrario, Hamás y sus acólitos recibirán un golpe decisivo. Si los militantes recalcitrantes internalizan esa lección, como lo hizo Sadat, esta guerra puede llevar a negociaciones y a un proceso de acomodación que eventualmente puede traer una paz duradera. Repito, ese debería ser el objetivo.

En tercer lugar, tal proceso debería ser parte del diseño de una nueva arquitectura geopolítica regional, en la que los países árabes suníes e Israel se alinearán con Estados Unidos y Occidente, y enfrentarán al bloque opuesto, compuesto por Irán, Rusia y sus seguidores autocráticos.

Para que esas posibilidades embrionarias se conviertan en realidad, las democracias occidentales deberían, sobre todo, darle a Israel la oportunidad de eliminar a Hamás como organización terrorista, que es la condición sine qua non para que el nuevo Medio Oriente surja de los escombros. Además, deberían ayudar a llenar el peligroso vacío que surgirá una vez que Hamás sea eliminado, además de participar en la reconstrucción de Gaza. Por último, pero no menos importante, toda nación que se adhiera a los principios básicos de los derechos humanos debería hacer todo lo posible para ayudar a liberar a los rehenes israelíes de las manos de sus verdugos; el mundo no puede tolerar semejante barbarie.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies