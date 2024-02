La DAIA repudia la comparación de Lula entre la guerra contra Hamás en Gaza y el Holocausto

Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva Foto: Palácio do Planalto / Ricardo Stuckert / PR via Flickr CC BY 2.0

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió este la comparación del presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, entre la operacion israelí contra el grupo terrorista islámico Hamás en Gaza y el Holocausto por la cual el mandatario del país suramericano fue declarado persona «non grata» en Israel.

«La DAIA se suma al repudio expresado por la Confederación Israelita de Brasil, CONIB, tras las expresiones del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva (sic)», publicó la delegación, una de las más relevantes del ámbito judío en Argentina, en su perfil de la red social X.

En Argentina residen entre 300.000 y 400.000 judíos, lo que supone la comunidad más numerosa de Latinoamérica y la quinta del mundo.

La declaración de la DAIA se añadió a las de otras instituciones judías como el Centro Simon Wiesenthal (CSW) que consideró las declaraciones de Lula «incompatibles», pronunciadas durante una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, con el rol de miembro observador de Brasil en la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El presidente brasileño dijo: «Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra sino un genocidio» y equiparó la actual situación con uno de los hechos más recordados de la Segunda Guerra Mundial «cuando Hitler decidió matar a los judíos».

El Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, criticó los dichos de Lula y le comunicó su estatus como persona «non grata» hasta que «se disculpe y se retracte de sus palabras».

En respuesta a la reacción israelí, Brasil llamó a consultas a su embajador en Israel y convocó una reunión de urgencia con el representante diplomático hebreo en Brasilia, Daniel Zonshine.

La crisis diplomática se produce a vísperas de que los ministros de Exteriores de los países del G20 celebren su primera reunión bajo el mandato del brasileño, el miércoles y jueves próximos en Río de Janeiro.

En Brasil, el entorno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) también repudió la comparación de Lula.

