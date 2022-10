La creatividad del ilustrador de «Vals con Bahsir» se exhibe en Tel Aviv

17 octubre, 2022

'Ilustraciones: David Polonsky' ofrece un vistazo a cómo el artista ayudó a crear la exitosa película, así como su trabajo en una novela gráfica de Ana Frank y varios otros proyectos.

“Es inusual para el museo”, dijo el curador Tal Lanir. “No hay dibujos originales aquí, en realidad, a excepción de algunos de su libro para niños. El resto son impresiones digitales que hicimos en papel de bellas artes, pero son impresiones, no originales”.

«Ilustraciones: David Polonsky» se exhibe hasta el 18 de febrero de 2023 en el ala Agnes and Beny Steinmetz del museo para arquitectura y diseño del edificio Herta and Paul Amir. Lanir, fanático y amante de toda la vida de los cómics, comienza la exhibición con una mirada profunda al inmenso trabajo de animación de Polonsky en “Waltz With Bashir”, la película de Ari Folman sobre los recuerdos del propio director de la Guerra del Líbano de 1982.

Polonsky hizo el 90% de las ilustraciones para la película de 2008, una cantidad de trabajo sin precedentes en las películas animadas, dijo Lanir. Pero Folman tenía muy poco dinero para «Vals con Bashir», y Polonsky tuvo que ser creativo.

Comienza con la icónica primera escena de la película y cómo Polonsky creó la jauría que se muestra corriendo y ladrando por las calles de Tel Aviv, exhibiendo su guion gráfico y bocetos, sus referencias literarias y su progresión desde el concepto hasta el trabajo final.

El ilustrador estudió en Bezalel donde fue el “alumno estrella”, dice Lanir, y de ahí empezó a trabajar en televisión, donde conoció a Folman, su compañero en muchos proyectos posteriores. “Cada una de sus creaciones tiene un estilo diferente”.

Ella muestra su libro para niños, “La hoja en forma de corazón” de Shira Geffen, una fábula sobre una niña llamada Alona con ilustraciones encantadoras que ofrecen ángulos y perspectivas inusuales que no se ven a menudo en los libros para niños. Otra sección está dedicada al trabajo de Polonsky en la adaptación de la novela gráfica de “Anne Frank: The Graphic Diary”, también escrita con Folman.

La exhibición incluye ejemplos del trabajo de Polonsky en el drama histórico «Legend of Destruction», la película animada de Gidi Dar de 2021 sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos. Mientras que Lanir también ofrece mucho espacio para el trabajo de Polonsky en «El Congreso» de 2013, película dramática de ciencia ficción animada/de acción real escrita y dirigida por Folman y protagonizada por Robin Wright.