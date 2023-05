La Casa Blanca dice que habrá visita de Netanyahu, pero no hay nada en la agenda

2 mayo, 2023

El republicano Kevin McCarthy prometió en Jerusalén que invitará a Netanyahu a Washington si Biden no lo hace.

La Casa Blanca intentó poner fin a la controversia sobre la posibilidad de una visita a Washington del primer ministro, Benjamin Netanyahu, al afirmar que habrá una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, «en algún momento» en el Despacho Oval, aunque todavía no hay nada en la agenda.



«Desde hace mucho tiempo, existe la tradición de que líderes israelíes visiten Washington. El presidente Biden y el primer ministro Netanyahu se conocen desde hace mucho tiempo. Esperamos que el primer ministro haga una visita en algún momento, pero no tenemos nada en la agenda para anunciar», dijo en una rueda de prensa John Kirby uno de los portavoces de la Casa Blanca.



Kirby intentó así zanjar la polémica que ha rodeado la posibilidad de que Netanyahu visite Washington y que se originó cuando, a finales de marzo, Biden señaló que no tenía previsto reunirse con el líder israelí «en el corto plazo» en la Casa Blanca.



Además, entonces, Biden consideró que Israel «no podía continuar por ese camino», en referencia a la polémica reforma judicial que ha estado impulsando el Gobierno de Netanyahu.



Esa reforma, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, se encuentra congelada después de las protestas más importantes que han sacudido a Israel en los últimos años y tras las críticas de parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos.



La controversia sobre la visita de Netanyahu se ha agudizado con la visita a Israel del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, el republicano de mayor rango en Washington.



McCarthy exhibió sintonía con Netanyahu, en un momento de distanciamiento con Biden, y dijo que el presidente debería invitar al israelí a la Casa Blanca, sobre todo porque este año se cumple el 75 aniversario de la creación del Estado judío.



Además, McCarthy prometió que él mismo invitará a Netanyahu a Washington si Biden no lo hace.



Netanyahu, que tuvo una relación muy cercana con el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), ya visitó Washington en 2015 para dar un discurso ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU. y arremeter contra el pacto nuclear con Irán.



Entonces, los republicanos invitaron a Netanyahu sin consultar al entonces presidente de EE.UU. el demócrata Barack Obama (2008-2017), quien decidió dar plantón al primer ministro y no reunirse con él durante esa visita a Washington. EFE y Aurora