Kuwait prohíbe la proyección de la película de Barbie por motivos de “ética pública”

11 agosto, 2023

El comité encargado de este tipo de decisiones expresó que la película promueve creencias que son ajenas a la sociedad kuwaití.

El estreno de la nueva película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, es un éxito rotundo alrededor de todo el mundo. Sin embargo, en Kuwait un comité de censura cinematográfica decidió prohibir su proyección en los cines.

De la misma manera, el mismo organismo prohibió el estreno de Talk to me, una película de terror dirigida por los gemelos australianos Danny y Michael Philippou. Lafy Al-Subei, responsable del comité, explicó en diálogo con la agencia de noticias KUNA que los filmes “promueven ideas y creencias que son ajenas a la sociedad kuwaití y al orden público”.

Se cree que la censura sobre Talk to me puede tener que ver con que la película incluye la participación del actor transgénero Zoe Terakes. Este domingo, el actor explicó a través de sus redes sociales que el filme no tiene una temática queer. “Soy un actor trans que obtuvo un papel. No soy un tema. Soy una persona”, afirmó.

En el último período, el mismo comité había censurado la última película animada de Spiderman. Se cree que esa prohibición se debió a que el filme muestra una bandera del orgullo transgénero.