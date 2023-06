Israel y Uruguay deben tirar de épica

8 junio, 2023

Las selecciones de Uruguay y de Israel se pondrán cara a cara hoy, jueves, por las semifinales del Mundial sub-20 en un encuentro en el que ambas deberán tirar de épica para sellar un boleto en la gran final.

El Estadio Único Diego Armando Maradona, de la ciudad de La Plata, será testigo de un juego que la Celeste (Uruguay) afrontará con 14 futbolistas de campo tras la suspensión de Luciano Rodríguez y las lesiones de Mateo Ponte, Mathías Abaldo y Andrés Ferrari.



Esto llevará a que el entrenador uruguayo Marcelo Broli, sólo tenga la posibilidad de reemplazar a cuatro futbolistas en los 90 o 120 minutos de juego, salvo que opte por cambiar también a su portero titular.



Israel saltará al campo tras disputar el suplementario ante Brasil y con la presión de ser novato en estas lides.



De acuerdo con esto, ambos equipos saben que al buen trabajo en conjunto que mostraron y a las destacadas actuaciones individuales que tuvieron en el certamen deberán sumarle una porción de épica para poder ir por la copa.



Sin Ponte, Rodrigo Chagas volverá a ser titular en el conjunto sudamericano, aunque es probable que ahora lo haga jugando como lateral derecho.



Ello llevaría a que Damián García retorne a un once inicial en el que Anderson Duarte volverá a liderar el ataque y en el que el director técnico podría abandonar el 4-2-3-1 para utilizar un 4-3-3 o un 4-3-1-2. Quien se movería en ese caso sería el centrocampista ofensivo Franco González.



Del otro lado, Ofir Haim también podría hacer variantes en un once que debió correr hasta el último minuto del suplementario que jugó frente a Brasil tras fallar dos penaltis que podrían haberle dado tranquilidad.



Dor Turgeman liderará una vez más el ataque de una selección que podría repetir el once o dar ingreso a futbolistas como Omer Senior o Hamza Shibli.



Este último destacó en el encuentro de cuartos de final e incluso anotó uno de los tantos que sellaron la histórica victoria de Israel en su primera participación mundialista a nivel sub-20.



Colombia, Japón y Senegal quedaron atrás, también Uzbekistán y Brasil. Israel, el subcampeón del Europeo sub-19, ya no quiere abandonar el gran sueño de volver con la copa.



Uruguay afrontará la séptima semifinal de un torneo que nunca pudo conquistar y tiene claro que nuevamente tiene a mano la oportunidad de hacerlo.



Miles de fanáticos que cruzarán el Río de la Plata para alentar a la Celeste serán testigos del duelo. 90 minutos separan a uno de los dos de la final del mundo.



– Alineaciones probables:



Uruguay: Randall Rodríguez; Rodrigo Chagas, Sebastián Boselli, Facundo González, Alan Matturro; Damián García, Fabricio Díaz, Ignacio Sosa; Franco González, Anderson Duarte y Juan Cruz de los Santos. Seleccionador: Marcelo Broli.



Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, Roy Navi; Omer Senior, Tay Abed, Ariel Lugassy y Dor Turgeman. Seleccionador: Ofir Haim.



Árbitro: El español José María Sánchez.



Hora: 14.30 hora local (17.30 GMT), hora de Israel 18:30.



Cancha: Estadio Único Diego Armando Maradona, de la ciudad de La Plata. EFE