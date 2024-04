Israel está preparado para bombardear las instalaciones nucleares iraníes si Teherán ataca

El portal de noticias saudita Elaph News con sede en Londres reportó que si Irán ataca a Israel en forma directa en respuesta al ataque en Damasco de la semana pasada; el Estado judío responderá bombardeando blancos sensibles en la República Islámica.

El reporte que cita una fuente occidental de seguridad no identificada sostiene que Israel ha estado llevando a cabo maniobras y simulacros en los últimos días que incluyen la preparación para atacar instalaciones nucleares iraníes y otras infraestructuras estratégicas.

Los regímenes que Damasco y Teherán han acusado a Israel por el ataque del lunes pasado en la capital siria en el que murieron siete comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, entre ellos el jefe de su Fuerza Quds para Siria y el Líbano, general Moahmmed Reza Zahedi, y su segundo.

Israel no ha realizando ningún comentario sobre el incidente.

El ataque focalizado destruyó un edificio adyacente a la embajada de Irán en Damasco, y el régimen de los ayatollahs sostiene que en esa estructura operaba su “consulado”.

EE.UU. duda de que el edificio atacado en Damasco sirviera como oficina diplomática

Estados Unidos puso en duda que el edificio atacado en Damasco, presumiblemente por Israel, sirviera como una oficina diplomática, según dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador adjunto de EE.UU., Robert Wood.



En una sesión solicitada por Rusia para condenar el ataque, que se saldó con la muerte de siete iraníes (miembros de la Guardia Revolucionaria), el diplomático no condenó esa acción, y se limitó a señalar que sería un hecho «preocupante si se confirmara que se trataba de un edificio diplomático».



Y a continuación explicó sus palabras aludiendo a «informes de que había líderes y elementos terroristas presentes en ese lugar», algo que no lo sorprendió por «la constante (actividad de) coordinación, entrenamiento y armamento de terroristas».



Wood repitó que su país «no estuvo involucrado» en ese ataque «ni tuvo conocimiento de antemano» de que iba a suceder, y en este momento no posee información sobre lo sucedido y está «recopilando datos».



Pero sí dijo saber que Irán es responsable de que «los grupos terroristas y armados, apoyados por Siria o Irán, usan el territorio sirio para urdir y lanzar ataques contra Israel y contra bienes y personal estadounidenses».



Tampoco los representantes de Francia ni del Reino Unido quisieron condenar el ataque, y sus diplomáticos arremetieron contra Irán y su papel como desestabilizador en una región altamente inflamable.

