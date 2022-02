Israel enviará cien toneladas de material humanitario a Ucrania

27 febrero, 2022

Israel enviará 100 toneladas de material humanitario a Ucrania en dos días para la población civil en áreas de combate y los que buscan irse del país, anunció hoy el primer ministro, Naftali Bennett.

El mandatario israelí expresó además su esperanza de que se «evite un mayor derramamiento de sangre».



«En los próximos dos días llegará un avión con 100 toneladas de material humanitario israelí para los civiles que están en las zonas de combate y los que intentan salir», declaró Bennett, mientras la cifra de refugiados al extranjero ya alcanza los 116.000 y los desplazados internos por la invasión rusa llegan a 160.000.



Según concretó, Israel proveerá «kits para la potabilización de agua, material médico y medicamentos, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir y materiales adicionales para los civiles que están fuera de sus hogares en el frío invierno».



Bennett dijo esperar que «el conflicto se resuelva antes de que la guerra se desarrolle más y las consecuencias humanitarias sean mucho peores», y aseguró que Israel lleva «una política mesurada y responsable» ante la situación generada por la invasión rusa.



A su vez, el Gabinete de Seguridad se reunirá esta tarde para evaluar «las implicaciones» de la guerra para Israel, «los aspectos diplomáticos y económicos» y la «absorción de inmigrantes».



El Ministerio de Exteriores intenta evacuar a miles de israelíes residentes en Ucrania que siguen atrapados en el país.



La Agencia Judía también ha puesto en marcha una operación para dar salida a los judíos ucranianos que soliciten emigrar a Israel, y ayer consiguió trasladar a un primer grupo a Polonia, donde estará varios días antes de acabar trámites para viajar al Estado judío.



Hace dos días, de acuerdo con los reportes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a Bennett que Israel medie entre Rusia y Ucrania para detener la actual ofensiva de Moscú, y solicitó que las conversaciones de paz tuvieran lugar en Jerusalén, debido a las relaciones cercanas que el Estado judío tiene con ambos países.



Según informó hoy la emisora pública Kan citando a diplomáticos israelíes es improbable que Israel acepte la petición de Zelenski.



A su vez, el Canal 12 de noticias aseguró que Bennett no respondió aún a la solicitud de Zelenski, y que el Gobierno israelí preferiría no involucrarse directamente en un conflicto en el que no tiene intereses en juego.



El embajador de Israel en Rusia, Alex Ben Zvi, fue convocado también por el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Bogdánov, quien expresó el descontento de Moscú por la condena israelí a la ofensiva rusa. EFE y Aurora