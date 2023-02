Israel creará un comité para hacer frente a terremotos y catástrofes

13 febrero, 2023

El Consejo de Ministros aprobó la propuesta de Benjamín Netanyahu de crear un comité ministerial de preparación para emergencias civiles, incluidos los terremotos, informó la oficina de prensa del Gobierno.

«El primer ministro ha dado instrucciones para que en la primera reunión del comité, en la que también participará, se presente un plan nacional actualizado sobre la preparación en el frente interno y la gestión de terremotos», indicó un comunicado.



Se prevé que una delegación de alto nivel del Parlamento se reúna la próxima semana para examinar el estado de los edificios y la preparación de los organismos de emergencia para hacer frente a una crisis, tras los terremotos que sacudieron el lunes a Turquía y Siria supera los 33.000 muertos.



Parte de esos sismos se sintieron en Israel, pero sin causar daños ni víctimas.



Algunos expertos aseguran que sólo es cuestión de tiempo para que un gran terremoto sacuda a Israel con el potencial de causar daños significativos y un elevado número de víctimas, especialmente en las localidades cercanas a la falla sirio-africana.



Un informe del Parlamento reveló el año pasado que no existe una política gubernamental fija sobre la preparación ante terremotos, ya que no se había dado a ningún ministerio específico la responsabilidad de la tarea. Además, no existe una estimación precisa del número total de edificios en peligro en el país. EFE y Aurora