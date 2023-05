Israel acusa a Elon Musk de avivar el antisemitismo en Twitter luego de un comentario anti-Soros

17 mayo, 2023

'Las tendencias de los judíos en la plataforma después de que el multimillonario dice que el filántropo judío 'odia a la humanidad'.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes acusó a Elon Musk por impulsar la retórica antisemita en su plataforma de redes sociales por un comentario que realizó contra el filántropo judío George Soros.

Musk tuiteó un día antes que Soros “odia a la humanidad” y escribió que el multimillonario y progresista “me recuerda a Magneto”, un villano de historietas de la serie X-Men de Marvel. “La frase ‘Los judíos’ se disparó hoy en la lista de temas de moda en Twitter luego de un tuit con connotaciones antisemitas de nada menos que el dueño y director ejecutivo de la red social, Elon Musk”, tuiteó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial.

Por separado, el director de Diplomacia Digital del ministerio David Saranga publicó una captura de pantalla de los números de tendencias de Twitter que revelan que hubo 27.900 tuits recientes que usaban la frase “Los judíos”.

Los tuits estaban “llenos de conspiraciones antisemitas y discursos de odio contra los judíos de todo el mundo”, escribió Saranga. “Desafortunadamente, Twitter no hace nada para abordar este problema”.

Saranga luego citó a Martin Niemöller, el teólogo alemán que se opuso al régimen nazi y fue encarcelado en campos de concentración. “’Primero vinieron por los socialistas, y no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Entonces vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí’”, citó Saranga.

No está claro qué provocó el ataque de Musk a Soros. Sin embargo, el mismo día de los tuits, la oficina de inversiones de la familia de Soros retiró su inversión en Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de Musk.