Investigadores israelíes descubren una levadura que previene infecciones fúngicas graves

Recientemente, un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencia publicaron un estudio en el Journal of Experimental Medicine (JEM), en el que presentan un importante hallazgo científico.

El estudio, dirigido por la becaria postdoctoral Jarmila Sekeresova Kralova y la estudiante de investigación Catalina Donic en el laboratorio de Steffen Jung en el Departamento de Inmunología y Biología Regenerativa del Weizmann, permitió hallar una levadura que podría ser utilizada para prevenir la candidiasis invasiva, una de las principales causas de muerte en pacientes hospitalizados e inmunocomprometidos.

A través de ensayos en ratones y humanos, se comprobó que esta nueva levadura vive inofensivamente en los intestinos y puede desplazar a la levadura responsable de la candidiasis.

La levadura microscópica Candida albicans, comúnmente encontrada en los intestinos y en las cavidades internas del cuerpo, suele ser benigna, aunque ocasionalmente puede crecer en exceso y, bajo ciertas circunstancias, penetrar la barrera intestinal e infectar la sangre u órganos internos.

Luego del hallazgo, los investigadores nombraron a la nueva especie Kazachstania weizmannii, por Chaim Weizmann, primer presidente de Israel y fundador del Instituto.

Jung afirmó que “por virtud de su capacidad para competir con éxito con C. albicans en el intestino del ratón, K. weizmannii redujo la presencia de C. albicans y mitigó el desarrollo de la candidiasis en animales inmunosuprimidos”, y agregó que “podría tener posiblemente valor terapéutico para el manejo de enfermedades humanas causadas por C. albicans”.

Compartir