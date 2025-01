Informe: Israel ataca instalaciones militares en el norte de Siria

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron anoche instalaciones y laboratorios dedicados a material de defensa en la provincia de Alepo, en el norte de Siria, reportaron este viernes diversas fuentes en el país árabe vecino.



La televisión siria alineada con el nuevo gobierno interino dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel “llevaron a cabo tres ataques contra fábricas de Defensa en el área de Al Safira, en Alepo”, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó a siete las acciones israelíes contra esas instalaciones, que incluyen “laboratorios de investigaciones científicas”.



Israel, que no ha reaccionado hasta el momento ante esta información, ya ha tenido como objetivo previamente laboratorios dedicados a defensa en el país árabe.



El Observatorio, ONG cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, señaló que hasta el momento no hay información de víctimas por estos ataques.



La organización afirmó que, desde la caída de Bashar al Assad el pasado 8 de diciembre, Israel ha llevado a cabo hasta 498 ataques aéreos, sobre todo contra aeródromos sirios y sus almacenes, radares y depósitos de armas, entre otros, en varios puntos de prácticamente todas las provincias de Siria.



Fuentes en Israel han manifestado anteriormente que pese a que Assad ya no está en el poder; se han llevado a cabo ataques para impedir que el armamento del régimen caiga en manos de individuos o grupos yihadistas (incluyendo a Hezbollah, Al Qaeda, el Estado Islámico, etc.) que puedan amenazar la seguridad del Estado judío.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora