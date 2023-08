Hamás sentencia a muerte a siete palestinos acusados de colaborar con Israel

7 agosto, 2023

El grupo terrorista islámico palestino Hamás, que gobierna con puño de hierro la Franja de Gaza, condenó a muerte a siete palestinos acusados de colaborar con Israel, según informó el Ministerio de Interior del enclave.

«La Corte Militar de Apelaciones condenó a muerte a siete palestinos detenidos por ser colaboradores con la ocupación israelí», anunció el ministerio.



Además, agregó que otros siete fueron sentenciados a cadena perpetua por el mismo motivo.



Hasta el momento no ha trascendido información sobre la identidad de los condenados.



El Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH) en Gaza expresó «profunda preocupación» por las sentencias dictadas.



Según la legislación palestina, recordó el CPDH, las sentencias sólo pueden ejecutarse con la aprobación del presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abás, que desde que ocupó el cargo, en 2004, no ha ratificado ninguna pena capital.



El CPDH destacó, además, que si bien es necesario juzgar a quienes colaboren con Israel, «la ley está por sobre cualquier otra consideración».



El grupo islamista palestino mantiene una política de terror sobre la población de Gaza acusando no pocas veces a sus críticos y opositores de colaboración de Israel, y son comunes las condenas a muerte en estos casos, algo muy criticado por parte de la comunidad internacional.



Desde que Hamás tomó el poder de facto en Gaza en 2007, sus “tribunales militares” han dictado y ejecutado al menos 33 sentencias de pena de muerte sin esperar la aprobación del presidente de la AP.



En septiembre del año pasado, la Unión Europea (UE) condenó el uso de este método por parte del grupo islamista palestino, tras la ejecución de cinco personas, la primera aplicación de esta pena desde 2017. Aurora y EFE