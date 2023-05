Gene Simmons, vocalista de Kiss, lanza una casa productora de cine junto a Gary Hamilton

16 mayo, 2023

Gene Simmons, vocalista de la banda de rock Kiss, anunció el lanzamiento de una casa productora junto al presidente de Arclight Films, Gary Hamilton, que lleva por nombre Simmons/Hamilton Productions.

«A lo largo de mi extensa trayectoria en el negocio de la música he conocido a todo tipo de personajes, ¡pero Gary Hamilton es el auténtico! Es un extraordinario ejecutivo de cine y un gran colaborador», expresó Simmons en un comunicado recogido por medios locales.

El anuncio adelantó que la empresa tiene planeado hasta el momento producir 25 películas de acción, suspense y cine de autor, en un lapso de cinco años.

El primer proyecto que emprenderán es «Deep Water» del director finlandés Renny Harlin, conocido por filmes como «Driven» (2001) o «Cutthroat Island» (1995), y comenzará su producción a finales de este año.

La cinta narra la historia de un grupo diverso de pasajeros de un avión que tendrán que hacer equipo y dejar de lado sus diferencias después de que el piloto del aeroplano se vea obligado a aterrizar de emergencia en aguas infestadas de tiburones.

«Estoy entusiasmado y emocionado de lanzar ‘Deep Water’ como nuestro primer proyecto juntos con el mago de la acción Renny Harlin al timón», ahondó Simmons.

Harlin por su parte, aseguró que los éxitos más grandes de su carrera los había alcanzado al retratar en la gran pantalla tiburones o aviones, y que estaba listo para hacer vivir al público «el viaje de avión más aterrador de su vida» con esta película.

Esta no es la primera vez que el cantante y bajista de «I Was Made for Lovin’ You» se involucra en proyectos de cine. Simmons ya había sido productor de cintas como «Armed Response» (2017), o de series como «Drake & Josh» (2005) y «My Dad The Rockstar» (2003).

También actuó en películas como «Why Him?» (2016), protagonizada por Bryan Cranston y James Franco, y «Extract» (2009), junto a Jason Bateman.

Nacido en Israel en 1949, hijo de una superviviente de un campo de concentración nazi, Simmons habla alemán, hebreo, húngaro e inglés y asegura que todo lo que sabe lo aprendió de su madre, que «no pudo ir a la escuela». EFE